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Депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков считает, что подготовка отделения для больных коронавирусом в больнице №3 затянется до лета.
Об этом он сказал в ходе проверки городских больниц в среду, 29 апреля, пишут НикВести.
По словам депутата, работы по подготовке отделения продолжаться еще минимум на месяц.
– Я ожидал увидеть нечто другое. Понятно, что работы тут не неделю и не на две. Если хорошо постараться, то здесь на месяц работы, со сдачей, со всем. Завтра в 11 часов будет очередное заседание комиссии по вопросам ТБ и ЧС. Готовясь к ней, одна из задач была посмотреть, как на самом деле реализуются те планы, которые комиссией определены, на которые были выделены бюджетные деньги. Вот мы и увидели, - сказал Сергей Исаков.
Стоит отметить, что ранее мэр Александр Сенкевич заявил, что подготовка респираторного отделения с возможностью установки и подключения к системе аппаратов искусственной вентиляции легких в Николаевской городской больнице № 3 подходит к завершению.
Напомним, что Николаевскую городскую больницу № 3 определили как базу для приема и лечения больных коронавирусом.
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Депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков считает, что подготовка отделения для больных коронавирусом в больнице №3 затянется до лета.
Об этом он сказал в ходе проверки городских больниц в среду, 29 апреля, пишут НикВести.
По словам депутата, работы по подготовке отделения продолжаться еще минимум на месяц.
– Я ожидал увидеть нечто другое. Понятно, что работы тут не неделю и не на две. Если хорошо постараться, то здесь на месяц работы, со сдачей, со всем. Завтра в 11 часов будет очередное заседание комиссии по вопросам ТБ и ЧС. Готовясь к ней, одна из задач была посмотреть, как на самом деле реализуются те планы, которые комиссией определены, на которые были выделены бюджетные деньги. Вот мы и увидели, - сказал Сергей Исаков.
Стоит отметить, что ранее мэр Александр Сенкевич заявил, что подготовка респираторного отделения с возможностью установки и подключения к системе аппаратов искусственной вентиляции легких в Николаевской городской больнице № 3 подходит к завершению.
Напомним, что Николаевскую городскую больницу № 3 определили как базу для приема и лечения больных коронавирусом.