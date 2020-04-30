Депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков считает, что подготовка отделения для больных коронавирусом в больнице №3 затянется до лета.

Об этом он сказал в ходе проверки городских больниц в среду, 29 апреля, пишут НикВести.

По словам депутата, работы по подготовке отделения продолжаться еще минимум на месяц.

– Я ожидал увидеть нечто другое. Понятно, что работы тут не неделю и не на две. Если хорошо постараться, то здесь на месяц работы, со сдачей, со всем. Завтра в 11 часов будет очередное заседание комиссии по вопросам ТБ и ЧС. Готовясь к ней, одна из задач была посмотреть, как на самом деле реализуются те планы, которые комиссией определены, на которые были выделены бюджетные деньги. Вот мы и увидели, - сказал Сергей Исаков.

Стоит отметить, что ранее мэр Александр Сенкевич заявил, что подготовка респираторного отделения с возможностью установки и подключения к системе аппаратов искусственной вентиляции легких в Николаевской городской больнице № 3 подходит к завершению.