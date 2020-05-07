Депутат Николаевского областного совета, представитель группы «Оппозиционная платформа - За життя» Максим Невенчанный заявил, что его коллега, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин является большим губернатором, чем сам глава ОГА Александр Стадник.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Максим Невенчанный, похвалил работу Юрия Кормышкина и отметил, что он более хороший управленец и политик чем сам глава ОГА Александр Стадник.

— Я могу сказать, что Кормышкин является более губернатором, чем Александр Васильевич Стадник. Все потому что Юрий Анатольевич Кормышкин хотя бы отстаивает интересы жителей области, более того, он заставляет, чтобы это всё случилось, чтобы областной совет проголосовал, и за это ему нужно отдать должное. Он политически на голову выше нашего губернатора, управленчески, да и с точки зрения дальновидности он конечно же опережает нашего губернатора, — заявил Максим Невенчанный.

Напомним, Максим Невенчанный высказался в поддержку избрания депутата Николаевского областного совета от фракции «Наш край» Тахира Садридинова на должность первого заместителя главы облсовета.