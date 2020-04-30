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Депутат Николаевского областного совета, представитель группы «Оппозиционная платформа - За життя» Максим Невенчанный высказался в поддержку избрания Тахира Садридинова на должность первого заместителя главы облсовета.
Об этом Максим Невенчанный заявил сегодня, 30 апреля, во время сессии Николаевского облсовета, - передает корреспондент НикВести.
— Сегодня было бы правильнее рассматривать Тахира Садридинова не как представителя партии, а как человека, которого мы знаем. Мы знаем его консолидирующие способности. Если говорить о бардаке в облсовете, то я бы хотел сказать, что сегодня есть два полюса противостояния в руководстве областного совета. И конечно же, крайне важно сегодня сформировать полюс, который бы работал на объединение депутатов облсовета и решение проблем, которые существуют и стоят перед нашей областью. Именно по этой причине хотелось бы поддержать эту кандидатуру. Конечно же, я бы хотел, чтобы на эту должность выдвигали кого-либо из нашей оппозиционной партии, но в связи с тем, что нет такого кандидата, предлагаю проголосовать именно за Тахира Садридинова, - сказал Максим Невенчанный.
Как известно, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко выступила с предложением избрать депутата от «Нашего края» Тахира Садридинова на должность ее первого заместителя.
Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета от фракции «Наш край» Тахир Садридинов за полгода до конца текущего созыва готов занять должность первого заместителя главы облсовета.
Тахир Садридинов, комментируя работу главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко, признался, что ему ее жаль.
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Депутат Николаевского областного совета, представитель группы «Оппозиционная платформа - За життя» Максим Невенчанный высказался в поддержку избрания Тахира Садридинова на должность первого заместителя главы облсовета.
Об этом Максим Невенчанный заявил сегодня, 30 апреля, во время сессии Николаевского облсовета, - передает корреспондент НикВести.
— Сегодня было бы правильнее рассматривать Тахира Садридинова не как представителя партии, а как человека, которого мы знаем. Мы знаем его консолидирующие способности. Если говорить о бардаке в облсовете, то я бы хотел сказать, что сегодня есть два полюса противостояния в руководстве областного совета. И конечно же, крайне важно сегодня сформировать полюс, который бы работал на объединение депутатов облсовета и решение проблем, которые существуют и стоят перед нашей областью. Именно по этой причине хотелось бы поддержать эту кандидатуру. Конечно же, я бы хотел, чтобы на эту должность выдвигали кого-либо из нашей оппозиционной партии, но в связи с тем, что нет такого кандидата, предлагаю проголосовать именно за Тахира Садридинова, - сказал Максим Невенчанный.
Как известно, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко выступила с предложением избрать депутата от «Нашего края» Тахира Садридинова на должность ее первого заместителя.
Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета от фракции «Наш край» Тахир Садридинов за полгода до конца текущего созыва готов занять должность первого заместителя главы облсовета.
Тахир Садридинов, комментируя работу главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко, признался, что ему ее жаль.