Депутат Николаевского областного совета, представитель группы «Оппозиционная платформа - За життя» Максим Невенчанный высказался в поддержку избрания Тахира Садридинова на должность первого заместителя главы облсовета.

Об этом Максим Невенчанный заявил сегодня, 30 апреля, во время сессии Николаевского облсовета, - передает корреспондент НикВести.

— Сегодня было бы правильнее рассматривать Тахира Садридинова не как представителя партии, а как человека, которого мы знаем. Мы знаем его консолидирующие способности. Если говорить о бардаке в облсовете, то я бы хотел сказать, что сегодня есть два полюса противостояния в руководстве областного совета. И конечно же, крайне важно сегодня сформировать полюс, который бы работал на объединение депутатов облсовета и решение проблем, которые существуют и стоят перед нашей областью. Именно по этой причине хотелось бы поддержать эту кандидатуру. Конечно же, я бы хотел, чтобы на эту должность выдвигали кого-либо из нашей оппозиционной партии, но в связи с тем, что нет такого кандидата, предлагаю проголосовать именно за Тахира Садридинова, - сказал Максим Невенчанный.