Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко выступила с предложением избрать депутата от «Нашего края» Тахира Садридинова на должность ее первого заместителя.

Об этом Виктория Москаленко заявила сегодня, 30 апреля, во время сессии Николаевского областного совета, сообщает корреспондент НикВести.

— Есть депутат областного совета, и сегодня это депутат Тахир Садридинов, который имеет желание работать, который хочет поддерживать главу облсовета, конструктивный депутатский корпус в развитии Николаевской области. Этому человеку нужно дать шанс, потому что есть поддержка от общества, есть поддержка от избирателей, от депутатского корпуса. Если человек имеет сегодня желание работать и понимает всю ответственность, то я пользуюсь своей исключительной возможностью внести на должность первого заместителя главы Николаевского областного совета представителя политической силы и фракции «Наш край» Тахира Садридинова, - сказала Виктория Москаленко.

После этого слово взяла депутат Татьяна Демченко, которая отметила, что этот вопрос внесен в повестку дня в нарушение регламента. По словам депутата, кандидатуру Тахира Садридинова необходимо было до сессии обсудить на заседаниях депутатских комиссий и ответить на вопросы депутатов. На это Виктория Москаленко заявила, что предложение о назначении первого заместителя — это исключительная компетенция главы областного совета, и никакими законодательными актами не предусмотрено обсуждение этого вопроса на комиссиях.

— Желание мое работать первым замом не было именно моим огромным желанием работать. На протяжении много времени, когда эта должность была свободной, предлагали пойти мне, многие депутаты видят, что я могу консолидировать весь депутатский корпус, и мне было очень приятно. У меня нет никаких взглядов «свой - не свой». Мы депутаты одного созыва, у всех есть округа, за нами стоят люди. Мы должны прекратить бардак в областном совете. Я понимаю, что это не прямая обязанность первого зама, его обязанность - работать, выполнять те функции, которые лежат на мне. Поэтому, я бы хотел ребята, что, если есть такие понимание как объединить совет и работать всем вместе, я бы хотел бы поработать, - сказал Тахир Садридинов.

При этом, отвечая на вопросы депутата Татьяны Демченко, он призвал перестать заниматься «популяризацией» себя, а работать.

— Вы видели когда-нибудь, чтобы я вас перебивал или унижал, или еще что-то? Или как женщину, как мне там пишут? Я же всегда выслушиваю, правильно ведь?, - скаал Тахир Садридинов.

В поддержку каниддатуры Тахира Садридинова выступили Юрий Кормышкин, Максим Невенчанный, Григорий Марин и Вадим Олабин.

Депутат Григорий Марин, обращаясь к Тахиру Садридинову, пожелал ему здоровья, сил и уверенности.

Глава фракции «Наш край» Юрий Кормышкин заявил, что Тахир Садридинов захотел занять должность первого заместиетля главы облсовета, потому что очень переживает, что в области бардак и ничего не делается.

— Это очень порядочный человек, который сделал сам себя. Его родные в Николаевской области гордятся им как человеком, бизнесменом и семьянином. Можно превращать это в политику или нет, у нас в президиуме сидят руководители, а не представители политических сил. Я уверен, что если Тахир Садридинов будет избран, он не будет членом партии, потому что он будет работать на благо николаевской общины, наего областного совета и сделает все возможное, чтобы наша область была цветущей, - сказал Юрий Кормышкин.

В заседании сессии объявлен перерыв, чтобы подготовиться к проведению тайного голосования депутатов.

Во время перерыва Тахир Садридинов, его брат Рустамджан были замечены с Юрием Кормышкиным и главой УСБУ Виталием Герсаком на улице у сессионного зала.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета от фракции «Наш край» Тахир Садридинов за полгода до конца текущего созыва готов занять должность первого заместителя главы облсовета.

Тахир Садридинов, комментируя работу главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко, признался, что ему ее жаль.