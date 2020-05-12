С начала введения карантина на рекламных площадках Николаева с информацией о мерах предосторожности заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 вышло 132 сюжета, 72 борда и 60 ситилайтов.

Об этом сегодня, 12 мая, в ходе комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций рассказал вице-мэр Владимир Крыленко, пишут НикВести.

– С 19 марта с помощью системы централизованного оповещения осуществлялось информирование население о мерах предосторожности вовремя коронавируса с использованием памяток, разработанных МОЗ. Среди населения была распространена 51 тысяча экземпляров памяток о коронавирусе, на рекламных площадках города была размещена социальная реклама о мерах предосторожности заболевания коронавирусом: 132 сюжета, 72 борда, 60 ситилайтов, - отчитался Владимир Крыленко.

Напомним, в конце марта городской голова Александр Сенкевич объявил конкурс по дизайну социальной рекламы профилактики вирусной инфекции COVID-19. Рисунки победителя планировалось разместить по всем рекламным бордам.

Позже мэр предложил горожанам принять участие в голосовании, выбрав лучший вариант социальной рекламы о коронавирусе, которая будет размещена на билбордах города.