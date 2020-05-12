Депутат Николаевского облсовета, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин заявил что его коллега Александр Ясинский преследует меркантильные цели собираясь занять пост главы Управления коммунального имущества облсовета.

Об этом он заявил в интервью интернет-изданию Мой город.

По словам Юрия Кормышкина, фракция «Наш край» не поддержит кандидатуру Александра Ясинского на пост главы новосозданного управления.

— Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение сессии в мае. Вопрос на сегодняшний день не в руководителе. Сегодня очень хочет эту должность занять Александр Ясинский. Но, наша фракция не понимает почему он этого хочет. Наверное, у него какие-то меркантильные желание. В тоже время у нас (фракции «Наш край», - прим.) есть желание что-то сделать для Николаева и Николаевской области, — заявил Юрий Кормышкин.

Как известно, 16 мая 2019 года, депутаты Николаевского областного совета приняли решение забрать полномочия у Николаевской областной государственной администрации управлять областным коммунальным имуществом. Стоит отметить, что инициатором рассмотрения и принятия решения о передаче полномочий по управлению коммунальным имуществом стал глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин. 16 мая, в ходе сессии Николаевского областного совета депутат заявлял, что облгосадминистрация не справляется с возложенными на нее обязательствами по управлению коммунальным имуществом.

В Николаевской облгосадминистрации рассказали, на основании каких нормативных документов продолжают управлять коммунальным имуществом области, несмотря на решение областного совета.

Ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что Николаевской облгосадминистрации не выгодно, чтобы областной совет распоряжался коммунальным имуществом.

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник выступил против идеи забрать полномочия у Николаевской областной государственной администрации управлять областным коммунальным имуществом.

В мае 2020 года стало известно, что депутата Николаевского областного совета от фракции «Наш край» Елену Донченко собираются назначить главой новосозданного управления коммунального имущества облсовета.