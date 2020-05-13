Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что на сегодняшний день вопрос с подвозом медицинских работников, которые проживают за пределами Николаева, в больницы города так и не решен.

Об этом она сказала в ходе заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС во вторник, 12 мая, пишут НикВести.

— У нас, к сожалению, на протяжении трех месяцев так и не решен вопрос подвоза медработников. Когда выступал заместитель Николаевского городского головы (Владимир Крыленко, - прим.), то я хотела задать вопрос. К этому времени медики, которые работают в больнице №3, во всех городских больницах и также нашей областной больницы скорой помощи не знают как им добираться. Они добираются на такси, с помощью людей. Депутаты облсовета предложили деньги — нам сказали, что вы будете возить за свои средства (городского бюджета, - прим.). Давайте срочно решим этот вопрос. Мне каждый день пишут жалобы в личные сообщения. Медработников сегодня оставили — мэр (Александр Сенкевич, - прим.) пообещал и не сделал. Также и наш облздрав. Давайте завтра (13 мая, - прим.) решим этот вопрос в рабочем режиме без прессы, без обвинений, - сказала Виктория Москаленко.

Также она добавила, что на сегодняшний день вопрос с подвозом медработников решен только в Николаевской областной инфекционной больнице.

— У нас только Светлана Федоровна (Федорова, Николаевской областной инфекционной больницы, - прим.) согласилась взять 500 тысяч гривен областного бюджета, чтобы обеспечить подвоз медиков с инфекционной больницы. Давайте не будем говорить ничего плохого, а скажем, что это просто факт, просто проблема, которую нужно решить, - добавила Виктория Москаленко.

Также Виктория Москаленко сообщила, что медработники, которые не могут добраться на работу в городскую больницу проживают в селе калиновка Витовского района, на что вице-мэр, руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Владимир Крыленко ответил, что данный населенный пункт выходит за пределы города.

— Люди проживают в Калиновке Витовском районе, работают в городской больнице №3 и не могут добраться, - сказала Виктория Москаленко. — Витовский район — это не город, а область. Организуйте в области подвоз врачей, - ответил Владимир Крыленко. — Эти люди работают в городской больнице. Вы из оставили один на один, добавила глава облсовета. — Не перекладывайте, - сказал вице-мэр.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что мэрия организует подвоз медиков из отдаленных районов на работу в больницы города.

После чего глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко рассказала, что в Николаеве и области до сих пор не решен вопрос с подвозом медиков на работу.