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Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов рассказал, что история с «пленками Ермака» стала «неприятным и сильным» ударом по президенту Владимиру Зеленскому, на который он «болезненно» отреагировал.
Об этом Сергей Трофимов сказал в интервью Дмитрию Гордону.
— Безусловно, это крайне неприятный и сильный удар по президенту, — ответил первый замглавы ОП на вопрос о реакции Зеленского на инцидент с братом главы его офиса.
По словам Сергея Трофимова, Владимир Зеленский на эту историю отреагировал «болезненно».
— Я не беру сейчас во внимание какие-то действия брата Андрея (Андрея Ермака, - ред.), но в этом есть большое желание дискредитировать президента, как я вижу. Безусловно, не нужно было говорить то, что говорил его брат на видео. Чем он был мотивирован, я не знаю, не копался в этом вопросе, но ситуация неприятная, — сказал Сергей Трофимов.
Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей. В свою очередь Гео Лерос обратился в НАБУ, чтобы бюро проверило возможные факты коррупции со стороны главы главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата, и опубликовал новые видео.
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Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов рассказал, что история с «пленками Ермака» стала «неприятным и сильным» ударом по президенту Владимиру Зеленскому, на который он «болезненно» отреагировал.
Об этом Сергей Трофимов сказал в интервью Дмитрию Гордону.
— Безусловно, это крайне неприятный и сильный удар по президенту, — ответил первый замглавы ОП на вопрос о реакции Зеленского на инцидент с братом главы его офиса.
По словам Сергея Трофимова, Владимир Зеленский на эту историю отреагировал «болезненно».
— Я не беру сейчас во внимание какие-то действия брата Андрея (Андрея Ермака, - ред.), но в этом есть большое желание дискредитировать президента, как я вижу. Безусловно, не нужно было говорить то, что говорил его брат на видео. Чем он был мотивирован, я не знаю, не копался в этом вопросе, но ситуация неприятная, — сказал Сергей Трофимов.
Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей. В свою очередь Гео Лерос обратился в НАБУ, чтобы бюро проверило возможные факты коррупции со стороны главы главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата, и опубликовал новые видео.