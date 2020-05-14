Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко считает, что облгосадминистрации следует прислушаться к позиции депутатов из профильной транспортной комиссии и учесть их просьбы и внести изменения в список ремонта дорог за счет госсубвенции.

Об этом шла речь в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ вчера, 13 мая, сообщают НикВести.

Как известно, Николаевская область получила из государственного бюджета субвенцию в размере 556 миллионов гривен на ремонт дорог местного значения. Для того, чтобы приступить к работам, Николаевский областной совет должен утвердить перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонтов дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах. Этот перечень был разработан управлением инфраструктуры Николаевской ОГА и утвержден «Укравтодором» еще в декабре 2019 года, а в начале 2020 года его также утвердил игнорирующий профильную комиссию заместитель главы Николаевской ОГА по вопросам инфраструктуры Александр Коваленко, несмотря на требования депутатов внести в него правки. На протяжении 5 месяцев депутаты облсовета требуют откорректировать список в соответствии с их требованиями, а в облгосадминистрации утверждают, что это невозможно сделать, потому что на определенные дороги нет проектной документации, а весь список нужно повторно утверждать в «Укравтодоре».

Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко, комментируя это, заявила, что не видит никакой проблемы в том, чтобы повторно согласовать перечень объектов для ремонта.

— Я собрала информацию с ОТГ и районов, какие коммунальные дороги необходимо отремонтировать. Мы готовим свой список, который будет направлен на областную администрацию. И пускай они в рамках закона включают те дороги, которые дали депутаты. Я подготовлю эти документы и потом буду сообщать о результатах. Есть прокуратура, есть другие инстанции, в том числе и «Укравтодор». Когда в «Укравтодоре» работал Новак, мы лично пересогласовывали по 50 раз эти списки. То, что они отказываются - это абсолютный бред. Потому что, если например, район попросил сделать улицу Шевченко, и пока мы разбираемся, район сам выделил деньги на эту дорогу, то он просто подает и говорит «У вас там был запланирован миллион в качестве государственной субвенции, можно мы поменяем название улицы, это будет не Шевченко, а Франко». Как может отказываться «Укравтодор» делать это? Это же элементарные вещи. Деньги направлены на область, 556 миллионов гривен, а мы тут решаем, какие дороги сделать. К чему тут вообще «Укравтодор»? Это технический момент, мы направили свои изменения, потому что там сделали инвесторы, там община. Просто поменять… Где-то недоделана смета, мы уточняем и меняем. Что здесь такого? Мы сняли с Гурьевки 7 миллионов и направляем на три села, чтобы люди могли доехать до больницы, школы. И «Укравтодор» отказывается. Это какой-то нонсенс. Я думаю, что мы еще раз напишем письмо на «Укравтодор», чтобы они тоже поняли, что есть областные деньги, и эта государственная субвенция - это часть областных денег. Если они будут отказываться, то так все и откажется. Нельзя снова игнорировать позицию депутатов, - сказала Виктория Москаленко.

Ранее сообщалось, что депутаты областной транспортной комиссии на сессии собираются выразить недоверие руководству Николаевской ОГА.

Напомним, ранее руководитель управления инфраструктуры Николаевской ОГА Сергей Сикорский заявил, что в 2020 году на проектные работы по строительству 4 мостов в Николаевской области планируют направить 21 миллион 353 тысячи гривен дорожной субвенции.

В феврале сообщалось, что депутаты Николаевского областного совета собрались ехать в «Укравтодор», с требованием, чтобы чиновники пересмотрели распределение субвенции на дороги Николаевкой области.

В конце прошлого года руководитель управления инфраструктуры Николаевской ОГА Сергей Сикорский докладывал депутатам облсовета о разработке программы развития автомобильных дорог на период с 2020 по 2022 года, которая предусматривает восстановление местных дорог в области таким образом, чтобы создать альтернативные государственным трассам маршруты передвижения по региону.