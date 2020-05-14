Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева.

Поляков просит суд признать противоправными действия главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова по ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания парламента и нарушению регламента при принятии так называемого банковского закона.

Также депутат просит признать противоправными действия главы финансового комитета Даниила Гетьманцева по необеспечению соблюдения регламента Верховной Рады во время рассмотрения и принятия решений по банковскому законопроекту.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков. «За» проголосовали 270 нардепов.

При этом все николаевские народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков.

В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за принятие банковского закона, необходимого для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.