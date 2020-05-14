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Народный депутат «Слуги народа» Антон Поляков оспаривает в Окружном административном суде Киева принятие банковского закона, который гарантирует необратимость вывода банков с рынка.
Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева.
Поляков просит суд признать противоправными действия главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова по ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания парламента и нарушению регламента при принятии так называемого банковского закона.
Также депутат просит признать противоправными действия главы финансового комитета Даниила Гетьманцева по необеспечению соблюдения регламента Верховной Рады во время рассмотрения и принятия решений по банковскому законопроекту.
Напомним, сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков. «За» проголосовали 270 нардепов.
При этом все николаевские народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков.
В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за принятие банковского закона, необходимого для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.
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Народный депутат «Слуги народа» Антон Поляков оспаривает в Окружном административном суде Киева принятие банковского закона, который гарантирует необратимость вывода банков с рынка.
Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева.
Поляков просит суд признать противоправными действия главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова по ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания парламента и нарушению регламента при принятии так называемого банковского закона.
Также депутат просит признать противоправными действия главы финансового комитета Даниила Гетьманцева по необеспечению соблюдения регламента Верховной Рады во время рассмотрения и принятия решений по банковскому законопроекту.
Напомним, сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков. «За» проголосовали 270 нардепов.
При этом все николаевские народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков.
В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за принятие банковского закона, необходимого для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.