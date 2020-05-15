Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко собирается провести конкурс среди кандидатов на должность главы новосозданного управления коммунального имущества облсовета.

Об этом она заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам Виктории Москаленко, нужно провести конкурс среди кандидатов, услышать их предложения по дальнейшей работе управления и после определиться с кандидатурой главы.

— Мы сегодня застопорились на том, что ОГА не хочет отдавать полномочия, а областной совет не может взять (в управление коммунальное имущество, - прим) потому что мы определяемся с начальниками. Начальники будут после! Я думаю, что мы сделаем праймериз, я уже предложила депутатам так, что у на уже есть несколько людей, которые хотят занять должность, нам сперва нужно понять поддержку каждой из кандидатур среди депутатов, посмотреть программу, хотя бы на пару месяцев. Управление коммунального имущества - это арендные отношения, имущественные отношения, аукционы, контроль за финансированием и закупками, — заявила Виктория Москаленко.

Глава олсовета также отметила, что вопрос об оконательной передачи полномочий по управлению областным коммунальным имуществом должен быть решен. Чиновница также считает, что это принесет пользу новому созыву областного совета.

— Решения вопроса затянулось из-за влияния на депутатов, из-за того, что депутаты решают, кто будет начальником нового управления. Я считаю, что этот вопрос необходимо рассмотреть, проголосовать. И когда говорят, что управлением коммунальным имуществом будет заниматься следующая каденция областного совета, да пусть занимаются. Но, мы можем для тех (депутатов нового созыва, - прим.) сделать плюс, сделать позитив, чтобы они могли влиять на то, что делать с аэропортом, что делать с кинотеатром «Искра», что делать с шахматной школой. Много зависит от этого управления (коммунального имущества, - прим.), много понимания как быть с тем, или иным имуществом. У нас на сегодняшний день есть детский лагерь «Шмидта», который также нужно либо снова передать громаде, либо снова выставить на аукцион. Мы действительно стоим между небом и землей. Кто- то не дает, кто-то не хочет делать. Но, я надеюсь, что мы возьмем управление в свои руки, — отметила она.

Как известно, 16 мая 2019 года, депутаты Николаевского областного совета приняли решение забрать полномочия у Николаевской областной государственной администрации управлять областным коммунальным имуществом. Стоит отметить, что инициатором рассмотрения и принятия решения о передаче полномочий по управлению коммунальным имуществом стал глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин. 16 мая, в ходе сессии Николаевского областного совета депутат заявлял, что облгосадминистрация не справляется с возложенными на нее обязательствами по управлению коммунальным имуществом.

В Николаевской облгосадминистрации рассказали, на основании каких нормативных документов продолжают управлять коммунальным имуществом области, несмотря на решение областного совета.

Ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что Николаевской облгосадминистрации не выгодно, чтобы областной совет распоряжался коммунальным имуществом.

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник выступил против идеи забрать полномочия у Николаевской областной государственной администрации управлять областным коммунальным имуществом.

В мае 2020 года стало известно, что депутата Николаевского областного совета от фракции «Наш край» Елену Донченко собираются назначить главой новосозданного управления коммунального имущества облсовета.