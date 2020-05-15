|Скорость ветра:
|3.4 м/с
|Восход солнца:
|05:16
|Заход солнца:
|20:21
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:09
|Заход солнца:
|20:39
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.5 грн
|26.85 грн
|EUR
|28.5 грн
|29 грн
Почти 6,7 миллиона гривен получили медучреждения Николаевской области на выплату заработных плат медицинским работникам, занятым в борьбе с COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Постановлением Кабмина от 25 марта № 250 предусмотрена субвенция для Николаевской области в общей сумме 79 миллионов 343 тысяч 100 гривен. Из них чуть больше 12 миллионов — на выплаты заработных плат медицинским и другим работникам, непосредственно занятых в ликвидации эпидемии и борьюе с распространением коронавируса.
Отмечается, что 13 апреля решением сессии областного совета средства были переданы:
— 3 миллионая 83 тысячи 900 гривен в областной бюджет для Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней.
— 9 миллионов передано в виде трансферта в бюджеты административно-территориальных единиц (Николаев — 6 миллионов, Первомайский район — 3 миллиона).
По состоянию на 15 апреля профинансировано ассигнования в общей сумме 6,6 миллиона гривен, из которых 2 — в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что медицинские работники городской больницы №3 не получают вовремя заработную плату из-за халатности руководства учреждения, которое вовремя не заключило договор с Национальной службой здоровья Украины.\
Ранее президент Владимир Зеленский сделал замечание главе правительства относительно задержки надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19.
|
Непубличная зарплата директора Николаевского аэропортаЮрий Ягольник
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
Почти 6,7 миллиона гривен получили медучреждения Николаевской области на выплату заработных плат медицинским работникам, занятым в борьбе с COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Постановлением Кабмина от 25 марта № 250 предусмотрена субвенция для Николаевской области в общей сумме 79 миллионов 343 тысяч 100 гривен. Из них чуть больше 12 миллионов — на выплаты заработных плат медицинским и другим работникам, непосредственно занятых в ликвидации эпидемии и борьюе с распространением коронавируса.
Отмечается, что 13 апреля решением сессии областного совета средства были переданы:
— 3 миллионая 83 тысячи 900 гривен в областной бюджет для Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней.
— 9 миллионов передано в виде трансферта в бюджеты административно-территориальных единиц (Николаев — 6 миллионов, Первомайский район — 3 миллиона).
По состоянию на 15 апреля профинансировано ассигнования в общей сумме 6,6 миллиона гривен, из которых 2 — в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что медицинские работники городской больницы №3 не получают вовремя заработную плату из-за халатности руководства учреждения, которое вовремя не заключило договор с Национальной службой здоровья Украины.\
Ранее президент Владимир Зеленский сделал замечание главе правительства относительно задержки надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19.