Президент Владимир Зеленский сделал замечание главе правительства относительно задержки надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19.

Это произошло во время традиционного совещания по предотвращению распространения коронавируса.

Глава правительства Денис Шмыгаль объяснил, что деньги перечислили в регионы, однако местные власти руководствовались не нынешним постановлением Кабинета Министров, а документом Министерства социальной политики с 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, их до сих пор не смогли выплатить. Он добавил, что на этой неделе правительство будет искать решения для того, чтобы медики получили заработанные средства.

— Обязательно эти деньги должны быть выплачены. Бюрократия, конечно, часто является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старыми правилами в условиях новых вызовов. Доплаты должны получить все, кто этого заслужил. Как можно скорее, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Шмыгаль заметил, что апрельские выплаты будут происходить через Национальную службу здоровья Украины, а поэтому проблем с этим быть не должно.

Напомним, надбавки медицинским работникам за работу с инфицированными коронавирусом в полном объеме за март 2020 года выплатила лишь Полтавская область.