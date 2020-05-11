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Президент Владимир Зеленский сделал замечание главе правительства относительно задержки надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19.
Это произошло во время традиционного совещания по предотвращению распространения коронавируса.
Глава правительства Денис Шмыгаль объяснил, что деньги перечислили в регионы, однако местные власти руководствовались не нынешним постановлением Кабинета Министров, а документом Министерства социальной политики с 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, их до сих пор не смогли выплатить. Он добавил, что на этой неделе правительство будет искать решения для того, чтобы медики получили заработанные средства.
— Обязательно эти деньги должны быть выплачены. Бюрократия, конечно, часто является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старыми правилами в условиях новых вызовов. Доплаты должны получить все, кто этого заслужил. Как можно скорее, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Шмыгаль заметил, что апрельские выплаты будут происходить через Национальную службу здоровья Украины, а поэтому проблем с этим быть не должно.
Напомним, надбавки медицинским работникам за работу с инфицированными коронавирусом в полном объеме за март 2020 года выплатила лишь Полтавская область.
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Президент Владимир Зеленский сделал замечание главе правительства относительно задержки надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19.
Это произошло во время традиционного совещания по предотвращению распространения коронавируса.
Глава правительства Денис Шмыгаль объяснил, что деньги перечислили в регионы, однако местные власти руководствовались не нынешним постановлением Кабинета Министров, а документом Министерства социальной политики с 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, их до сих пор не смогли выплатить. Он добавил, что на этой неделе правительство будет искать решения для того, чтобы медики получили заработанные средства.
— Обязательно эти деньги должны быть выплачены. Бюрократия, конечно, часто является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старыми правилами в условиях новых вызовов. Доплаты должны получить все, кто этого заслужил. Как можно скорее, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Шмыгаль заметил, что апрельские выплаты будут происходить через Национальную службу здоровья Украины, а поэтому проблем с этим быть не должно.
Напомним, надбавки медицинским работникам за работу с инфицированными коронавирусом в полном объеме за март 2020 года выплатила лишь Полтавская область.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный