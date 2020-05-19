«Укравтодор» собирается забрать 60 миллионов гривен из государственной субвенции выделенной Николаевской области, так как депутаты облсовета не могут найти общий язык с чиновниками ОГА и утвердить план ремонта дорог местного значения.

Об этом стало известно в понедельник, 18 мая в ходе заседания транспортной комиссии Николаевского облсовета, сообщает телеканал НисТВ.

В ходе заседания к депутатам обратились главы нескольких сельских советов Новоодесского района с просьбой утвердить список дорог области подлежащих ремонту и начать их ремонт. Они также отметили, что сельские советы тратят около 80 тысяч гривен на проекты ремонта дорог, однако из-за конфликта депутатов и чиновников ОГА их приходится переделывать, либо вовсе готовить новые.

В свою очередь заместитель начальника управления инфраструктуры Николаевской ОГА Сергей Сикорский заявил, что управлении готовы пойти на уступки депутатам и включить в ранее утвержденный список дороги, ремонт которых требуют народные избранники.

— Те проекты, которые предлагалось, можно включить в список и они будут финансироваться за счет остатков прошлого года в бюджете. Этих остатков у нас 42 миллиона гривен, — заявил Сергей Сикорский.

Однако, сумма ремонта дорог затребованных ко внесению список депутатами превысила 90 миллионов гривен, потому чиновники не смогли в очередной раз договорится с народными избранниками.

При этом депутат Николаевского облсовета, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин заявил, что по его информации, «Укравтодор» планирует забрать у Николаевской области 60 миллионов гривен субвенции из-за того, что ее не могут расходовать.

— В пятницу прошла информация, что «Укравтодор» хочет забрать с Николаевской области 60 миллионов гривен с коммунальных дорог. Наша область не успевает их использовать. Я разговаривал с Шульгачем (Депутат Николаевского горсовета, директор ООО «Николаевавтодор» Сергей Шульгач – прим.), который выиграл тендер, он мне подтвердил эту информацию, что хотят забрать 60 миллионов, – сказал Юрий Кормышкин.

В итоге члены комиссии приняли решение 21 мая посетить Киев и пообщаться с руководством «Укравтодора», чтобы утвердить новый план ремонта дорог и сохранить прежнее финансирование.

Как известно, Николаевская область получила из государственного бюджета субвенцию в размере 556 миллионов гривен на ремонт дорог местного значения. Для того, чтобы приступить к работам, Николаевский областной совет должен утвердить перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонтов дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах. Этот перечень был разработан управлением инфраструктуры Николаевской ОГА и утвержден «Укравтодором» еще в декабре 2019 года, а в начале 2020 года его также утвердил игнорирующий профильную комиссию заместитель главы Николаевской ОГА по вопросам инфраструктуры Александр Коваленко, несмотря на требования депутатов внести в него правки. На протяжении 5 месяцев депутаты облсовета требуют откорректировать список в соответствии с их требованиями, а в облгосадминистрации утверждают, что это невозможно сделать, потому что на определенные дороги нет проектной документации, а весь список нужно повторно утверждать в «Укравтодоре».

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко считает, что облгосадминистрации следует прислушаться к позиции депутатов из профильной транспортной комиссии и учесть их просьбы и внести изменения в список ремонта дорог за счет госсубвенции.