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Служба безопасности Украины заявила, что журналист Дмитрий Гордон сам инициировал интервью с Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в ответ на заявления о том, что эти интервью были записаны «в содружестве с украинскими спецслужбами».
– Проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиним (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона, - сказано в сообщении.
При этом СБУ заверило, что вся информация, озвученная в этих интервью, уже анализируется на предмет ее использования как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке страны.
Напомним, что в начале мая Гордон взял интервью у экс-прокурора аннексированного Крыма, депутата Госдумы России Натальи Поклонской, которая находится в розыске по четырем статьям Уголовного кодекса. Через неделю он также выложил интервью с боевиком Игорем Гиркиным, который причастен к началу войны на Донбассе.
В частности, в Офисе генерального прокурора считают интервью Дмитрия Гордона с сепаратистами Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным «ценной информацией».
В Службе безопасности Украины ранее заявили, что проанализируют ситуацию вокруг интервью депутата Госдумы РФ, экс-«прокурора» оккупированного Крыма Натальи Поклонской и Игоря Гиркина Дмитрию Гордону.
Сам Дмитрий Гордон заявил, что записал скандальное интервью с террористом «ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым) при содействии украинских спецслужб.
Служба безопасности Украины заявила, что журналист Дмитрий Гордон сам инициировал интервью с Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в ответ на заявления о том, что эти интервью были записаны «в содружестве с украинскими спецслужбами».
– Проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиним (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона, - сказано в сообщении.
При этом СБУ заверило, что вся информация, озвученная в этих интервью, уже анализируется на предмет ее использования как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке страны.
Напомним, что в начале мая Гордон взял интервью у экс-прокурора аннексированного Крыма, депутата Госдумы России Натальи Поклонской, которая находится в розыске по четырем статьям Уголовного кодекса. Через неделю он также выложил интервью с боевиком Игорем Гиркиным, который причастен к началу войны на Донбассе.
В частности, в Офисе генерального прокурора считают интервью Дмитрия Гордона с сепаратистами Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным «ценной информацией».
В Службе безопасности Украины ранее заявили, что проанализируют ситуацию вокруг интервью депутата Госдумы РФ, экс-«прокурора» оккупированного Крыма Натальи Поклонской и Игоря Гиркина Дмитрию Гордону.
Сам Дмитрий Гордон заявил, что записал скандальное интервью с террористом «ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым) при содействии украинских спецслужб.