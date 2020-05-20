Мэр Николаева Александр Сенкевич обратиться в «Укравтодор» с требованием уволить начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислава Невеселого, который, по его мнению, находиться не на своем месте.

Об этом он заявил в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Сенкевич (@oleksandr.senkevich)20 Май 2020 в 9:13 PDT

По мнению мэра, служба по-прежнему не занимается ни уборкой, ни ремонтом ям на дорогах города, подчеркнув, что сам руководитель Владислав Невеселый не способен справится со своей должностью.

– Завтра буду писать на руководителя «Укравтодора» Александра Кубракова, чтобы он принял решение и уволил Владислава Невеслого. Потому что человек, вместо того, чтобы заниматься ремонтом ям и проезжей части, начинает рассказывать, как кто-то занимается политикой. Как минимум, убрать грязь из-под бордюра, не надо ждать, чтобы она достигала 50 сантиметров. Мы имеем проблемы, о которых мы неоднократно говорили, писали, но у нас всегда рассказ про «5 сантиметров Владислава Невеселого». Шутки надоели. Ждем управленческого решения, человек явно не соответствует своей должности. Если даже информация о том, что у него какие-то тендера, мне кажется, это нужно показать, рассказать, даты, дедлайны. А просто по телевизору рассказывать, что Сенкевич виноват в том, что у кого-то 5 сантиметров, – это глупо, - заявил Александр Сенкевич.

Ранее городской голова Александр Сенкевич заявил, что после праздников пойдет сажать картошку на дорогах в Николаеве, которые не убирает САД.

В свою очередь, начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый ответил на обвинения мэра Николаева и объяснил, что фирмы-подрядчики не всегда выполняют полученные от САД задания по уборке.