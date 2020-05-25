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Бывший народный депутат Татьяна Черновол заявила, что Госбюро расследований проводит расследование из-за ее наградного автомата.
Об этом сообщает Громадське.
— Недавно я узнала, что против меня еще открыли дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего наградного автомата. Я пыталась выяснить в чем суть, потому что автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014 года. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, нелегальный, – рассказала экс-депутат.
По ее словам, делом занимается ГБР.
Напомним, экс-президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что уголовные преследования Татьяны Черновол и других участников Революции Достоинства под прикрытием эпидемии коронавируса не стали для него сюрпризом. По его словам, у «Зеленского не скрывали своего истинного отношения к Майдану и его ценностям».
Ранее бывшая депутат Верховной Рады Татьяна Черновол после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу об убийстве заявила, что дело против нее сфальсифицировано.
Также она заявляет, что подозрения в ее адрес в связи с поджогом офиса «Партии регионов» 18 февраля 2014 года являются политическими преследованиями ее как активиста Революции Достоинства.
Напомним, что Татьяна Черновол опубликовала справку из городской психиатрической больницы Киева о том, что она психически здорова.
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Бывший народный депутат Татьяна Черновол заявила, что Госбюро расследований проводит расследование из-за ее наградного автомата.
Об этом сообщает Громадське.
— Недавно я узнала, что против меня еще открыли дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего наградного автомата. Я пыталась выяснить в чем суть, потому что автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014 года. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, нелегальный, – рассказала экс-депутат.
По ее словам, делом занимается ГБР.
Напомним, экс-президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что уголовные преследования Татьяны Черновол и других участников Революции Достоинства под прикрытием эпидемии коронавируса не стали для него сюрпризом. По его словам, у «Зеленского не скрывали своего истинного отношения к Майдану и его ценностям».
Ранее бывшая депутат Верховной Рады Татьяна Черновол после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу об убийстве заявила, что дело против нее сфальсифицировано.
Также она заявляет, что подозрения в ее адрес в связи с поджогом офиса «Партии регионов» 18 февраля 2014 года являются политическими преследованиями ее как активиста Революции Достоинства.
Напомним, что Татьяна Черновол опубликовала справку из городской психиатрической больницы Киева о том, что она психически здорова.