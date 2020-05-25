По ее словам, делом занимается ГБР.

Напомним, экс-президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что уголовные преследования Татьяны Черновол и других участников Революции Достоинства под прикрытием эпидемии коронавируса не стали для него сюрпризом. По его словам, у «Зеленского не скрывали своего истинного отношения к Майдану и его ценностям».

Ранее бывшая депутат Верховной Рады Татьяна Черновол после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу об убийстве заявила, что дело против нее сфальсифицировано.

Также она заявляет, что подозрения в ее адрес в связи с поджогом офиса «Партии регионов» 18 февраля 2014 года являются политическими преследованиями ее как активиста Революции Достоинства.

Напомним, что Татьяна Черновол опубликовала справку из городской психиатрической больницы Киева о том, что она психически здорова.