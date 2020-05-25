Австрийская полиция во время рутинного обхода застала президента страны Александера Ван дер Беллена в ресторане после официально разрешенного времени.

Об этом сообщает DW.

В ночь на воскресенье, 24 мая глава государства находился в ресторане со своей супругой и, по собственным словам, «заболтался и не заметил, как пролетело время».

Из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, рестораны, бары и кафе в Австрии должны закрываться не позже 23 часов. Посетителям разрешается продолжать сидеть за столиками и после этого времени, однако официантам запрещено их обслуживать.

Когда полиция заглянула в итальянский ресторан «Sole», расположенный в центре Вены, на столике Ван дер Беллена и его супруги стояли напитки. Именно это и было расценено как нарушение, за которое политик извинился.

Для самого государственного деятеля инцидент, скорее всего, останется без последствий, а вот владельцу ресторана в самом неблагоприятном случае грозит штраф в размере 30 000 евро — за нарушение предписаний по борьбе с COVID-19.

Напомним, 27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что столичный ресторан «Велюр», который принадлежит нардепу от «Слуги народа» Николаю Тищенко Киеве продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения. Так сообщалось, что 20 апреля в этом ресторане был замечен николаевский нардеп от «СН» Игорь Негулевский. Сам Николай Тищенко заверил, что в ресторане «Велюр» он иногда проводит личные встречи.

Напомним, 27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что столичный ресторан «Велюр», который принадлежит нардепу от «Слуги народа» Николаю Тищенко Киеве продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения.

Так сообщалось, что 20 апреля в этом ресторане был замечен николаевский нардеп от «СН» Игорь Негулевский.

Сам Николай Тищенко заверил, что в ресторане «Велюр» он иногда проводит личные встречи.