Депутат Николаевского городского совета Сергей Танасов выступил против политики действующего президента Владимира Зеленского, заявив, что действия его команды «сливают» Украину под Российскую Федерацию.

Об этом он заявил в воскресенье, 24 мая, в ходе митинга, пишут НикВести.

– Хочу обратиться к «велюровому» политбомонду: придите в себя! Те, кто сливают нашу страну под Россию, автоматически причисляются к оркам. А орков мы будем рвать зубами. Мы свободная страна, мы не позволим нас поработить и сделать из нас холопов Путина, - заявил Сергей Танасов.

Напомним, ранее Сергей Танасов записал видеообращение к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому.