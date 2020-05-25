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Депутат Николаевского городского совета Сергей Танасов выступил против политики действующего президента Владимира Зеленского, заявив, что действия его команды «сливают» Украину под Российскую Федерацию.
Об этом он заявил в воскресенье, 24 мая, в ходе митинга, пишут НикВести.
– Хочу обратиться к «велюровому» политбомонду: придите в себя! Те, кто сливают нашу страну под Россию, автоматически причисляются к оркам. А орков мы будем рвать зубами. Мы свободная страна, мы не позволим нас поработить и сделать из нас холопов Путина, - заявил Сергей Танасов.
Напомним, ранее Сергей Танасов записал видеообращение к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому.
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Депутат Николаевского городского совета Сергей Танасов выступил против политики действующего президента Владимира Зеленского, заявив, что действия его команды «сливают» Украину под Российскую Федерацию.
Об этом он заявил в воскресенье, 24 мая, в ходе митинга, пишут НикВести.
– Хочу обратиться к «велюровому» политбомонду: придите в себя! Те, кто сливают нашу страну под Россию, автоматически причисляются к оркам. А орков мы будем рвать зубами. Мы свободная страна, мы не позволим нас поработить и сделать из нас холопов Путина, - заявил Сергей Танасов.
Напомним, ранее Сергей Танасов записал видеообращение к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому.