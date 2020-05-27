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Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности подтвердил, что 1 июня пройдет экстренное заседание из-за изнасилования в отделении полиции города Кагарлык Киевской области.
Анонс события опубликован на сайте комитета ВР.
Заседание комитета пройдет в закрытом режиме с представителями полиции и ГБР.
Напомним, что внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.
Заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что реакция правоохранительных органов на изнасилование в Кагарлыке была «молниеносной», он опубликовал хронологию задержания полицейских.
Голосеевский районный суд Киева 26 мая арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.
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Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности подтвердил, что 1 июня пройдет экстренное заседание из-за изнасилования в отделении полиции города Кагарлык Киевской области.
Анонс события опубликован на сайте комитета ВР.
Заседание комитета пройдет в закрытом режиме с представителями полиции и ГБР.
Напомним, что внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.
Заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что реакция правоохранительных органов на изнасилование в Кагарлыке была «молниеносной», он опубликовал хронологию задержания полицейских.
Голосеевский районный суд Киева 26 мая арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.