Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности подтвердил, что 1 июня пройдет экстренное заседание из-за изнасилования в отделении полиции города Кагарлык Киевской области.

Анонс события опубликован на сайте комитета ВР.

Заседание комитета пройдет в закрытом режиме с представителями полиции и ГБР.

Напомним, что внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.

Заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что реакция правоохранительных органов на изнасилование в Кагарлыке была «молниеносной», он опубликовал хронологию задержания полицейских.

Голосеевский районный суд Киева 26 мая арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.