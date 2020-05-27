Экс-послы Соединенных Штатов Америки в Украине обнародовали призывают чиновников в Вашингтоне и Киеве сделать зависящее от них для того, чтобы сохранить в США двухпартийную поддержку Украины.

Об этом идет речь в обращении обнародованном вчера 26 мая, сообщает Радио Свобода.

— Мы годами работали над развитием и укреплением американо-украинского стратегического партнерства, основанного в 1996 году. Мы обеспокоены усилиями по привлечению Украины во внутреннюю политику Америки во время приближения президентских выборов в США в 2020 году. Эти усилия способствуют ложному и токсическому пониманию ... чтобы ослабить отношения между США и Украиной и посеять раздор среди наших двух стран. Это не отвечает интересам стран. Мы решительно осуждаем эти усилия ... и призываем чиновников с обеих сторон избегать шагов, которые лишь подорвут двусторонние отношения и отдалят наши страны друг от друга, - говорится в обращении.

Обращение подписали семь из девяти бывших послов США в Украине - Роман Попадюк, Стивен Пайфер, Карлос Паскуаль, Джон Хербст, Уильям Тейлор, Джон Теффт и Мари Йованович.

На прошлой неделе Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать досудебное расследование в отношении того, вмешивался ли бывший вице-президент США Джо Байден в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

19 мая депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых, по его утверждению, записан разговор бывшего президента Украины Петра Порошенко с Джо Байденом и тогдашним госсекретарем США Джоном Керри. Среди других тем в разговорах людей на пленке упоминается и отставка Шокина. В то время его ведомство занималось расследованием деятельности в Украине компании Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер Байден. На другой записи человек с голосом, похожим на голос Байдена, утверждает, что условием для предоставления 1 миллиарда долларов кредитных гарантий Украине является смена генерального прокурора и правительства.

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В штабе Джо Байдена отреагировали на «пленки Деркача», назвав их «полностью отредактированными». Об этом заявил представитель Эндрю Бейтс, сообщает The Washington Post.

У Байдена считают, что обнародование этих записей - это продолжение древней попытки ему навредить. Представители бывшего вице-президента также отмечают, что в этом может быть замешана русская государственная телевизионная компания Russia Today, и намекнули на связь Деркача с Россией.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко поддержал версию российской провокации. Он заявил, что сейчас «пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины» и через втягивание в предвыборную борьбу в США пытается подорвать двухпартийной поддержку Украины Соединенными Штатами.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил, что «пленки Деркача» могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению в госизмене. При этом Офис генпрокурора уже возбудил уголовное дело о государственной измене и злоупотребления властью по Порошенко.

Подлинность аудиозаписей пока официально не подтверждена.