Команда Николаевской областной организации партии Шария рассказала о своих достижениях за последний год.

Об этом идет речь в видеоролике, который опубликовали на официальной странице политсилы в социальной сети Facebook.

Партийцы рассказали, что для них символизирует эта политическая сила.

«Мы — ваша альтернатива. Правда, справедливость и надежда — слова, с которыми ассоциируется Партия Шария у наших сторонников. Этим видеороликом мы показываем, что слышим вас и работаем над тем, чтобы оправдать ваши ожидания», — говорится в обращении к николаевцам.

В партии сообщили, что за последний год к их команде присоединились 223 000 человек, было открыто 50 представительств по всей Украине, 4 из которых — в Николаевской области. Также отмечается, что 9 миллионов гривен за год потрачено на оборудование для больниц. Кроме того, партийцы запустили бесплатную образовательную платформа ЯШАРЮ для всех желающих.

Ранее сообщалось, что активисты партии Шария передали респираторы медработникам Николаевской городской больницы № 3.

До этого представители политсилы в Николаеве передали респираторы работникам семейной амбулатории №3 (ЦПМСД № 6).