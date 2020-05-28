|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:03
|Заход солнца:
|20:35
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|04:54
|Заход солнца:
|20:56
|Температура завтра:
|+18 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.8 грн
|27.2 грн
|EUR
|29.2 грн
|29.9 грн
Глава Службы автомобильных дорог Владислав Невеселый заявил, что ремонт дорог государственного значения, которые проходят через Николаев начнется после завершения ремонта дорожного покрытия Ингульского моста.
Об этом он сказал в ходе прямого эфира в соцсетях сегодня, 27 мая, предают НикВести.
— После ремонта Ингульского моста мы перейдем к ремонту самых проблемных участков дорог, которые проходят через Николаев. Это и выезд на Варваровский мост, перекресток улиц Пушкинской и Адмиральской. Поверьте, я езжу по тем же дорогам, я вижу проблемы, сам все ощущаю. Мы будем работать над этим вопросом и будем стараться это исправить, — заявил Владислав Невеселый.
Отмтим, что ранее Владислав Невеселый заявил, что ремонт дорожного полотна Ингульского моста начнется после подписания договора с подрядчиком в июне 2020 года.
Помимо этого, он также заявил о планах передать на баланс Николаева дороги государственного значения, проходящие через город, после строительства объездной дороги.
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантинуКатерина Середа
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
Глава Службы автомобильных дорог Владислав Невеселый заявил, что ремонт дорог государственного значения, которые проходят через Николаев начнется после завершения ремонта дорожного покрытия Ингульского моста.
Об этом он сказал в ходе прямого эфира в соцсетях сегодня, 27 мая, предают НикВести.
— После ремонта Ингульского моста мы перейдем к ремонту самых проблемных участков дорог, которые проходят через Николаев. Это и выезд на Варваровский мост, перекресток улиц Пушкинской и Адмиральской. Поверьте, я езжу по тем же дорогам, я вижу проблемы, сам все ощущаю. Мы будем работать над этим вопросом и будем стараться это исправить, — заявил Владислав Невеселый.
Отмтим, что ранее Владислав Невеселый заявил, что ремонт дорожного полотна Ингульского моста начнется после подписания договора с подрядчиком в июне 2020 года.
Помимо этого, он также заявил о планах передать на баланс Николаева дороги государственного значения, проходящие через город, после строительства объездной дороги.