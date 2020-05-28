Глава Службы автомобильных дорог Владислав Невеселый заявил, что ремонт дорог государственного значения, которые проходят через Николаев начнется после завершения ремонта дорожного покрытия Ингульского моста.

Об этом он сказал в ходе прямого эфира в соцсетях сегодня, 27 мая, предают НикВести.

— После ремонта Ингульского моста мы перейдем к ремонту самых проблемных участков дорог, которые проходят через Николаев. Это и выезд на Варваровский мост, перекресток улиц Пушкинской и Адмиральской. Поверьте, я езжу по тем же дорогам, я вижу проблемы, сам все ощущаю. Мы будем работать над этим вопросом и будем стараться это исправить, — заявил Владислав Невеселый.

Отмтим, что ранее Владислав Невеселый заявил, что ремонт дорожного полотна Ингульского моста начнется после подписания договора с подрядчиком в июне 2020 года.

Помимо этого, он также заявил о планах передать на баланс Николаева дороги государственного значения, проходящие через город, после строительства объездной дороги.