Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко прокомментировал недавние действия силовиков в Музее Гончара.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Лидер «Евросолидарности» с супругой Мариной показали семейную коллекцию картин, выставленну.в Музее Гончара, известным украинским искусствоведам и деятелям культуры. С экспозицией ознакомились директор Национального художественного музея Юлия Литвинец, украинский ученый-философ Евгений Быстрицкий, писатель-сказочник Сашко Лирник, народный артист Украины, кобзарь Тарас Компаниченко с женой Ниной, кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев, директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

«Подчеркиваем, что это не открытие выставки, оно будет позже, когда правительством будут сняты карантинные ограничения. Здесь все будет открыто для широкой общественности. Это очень важные работы художников, большинство из которых имеет непосредственное отношение к Украине. У нас есть несколько идей, как это оформить. Они будут еще дорабатываться», — сообщил Петр Порошенко.

Он акцентировал внимание на том, что выставка является художественным событием, исключающим политику.

«Часто малороссийская власть не разделяет мнений интеллигенции Украины, а творческая интеллигенция Украины не разделяет мнений малороссийской власти. Мы совершенно не пытались и не будем делать ничего политического. Потому что речь идет о прекрасном. Подчеркиваю, что все эти картины десятки или может сотни лет находились за пределами Украины. Все они усилиями нашей семьи были возвращены в Украину и все они являются предметом для широкого показа. Мы совершенно не собирались и не собираемся скрывать это», — отметил Петр Порошенко.

Он выразил благодарность коллективу Музея Гончара и отметил, что кадры того, как ГБР штурмует помещение выставочного зала только добавили музею популярности.

«Единственное положительное, что сделала за последнюю неделю власть — это популяризирует музей. Он вошел во все новости, все узнали. К сожалению, в неположительном для Украины, но в положительном для музея смысле. И сегодня запросы на то, чтобы посетить музей выросли в десятки раз. Ну, пусть хоть так», — сказал он.

Петр Порошенко отметил, что нынешняя власть усиливает наступление на все украинское и патриотическое. По его мнению, свидетельство тому — нападение на Музей Гончара, обыски в Центре Довженко, попытки пересмотреть Закон о языке, попытки ревизовать европейскую и евроатлантическую интеграции.

«Не иронично я воспринимаю сегодняшний обыск в Центре Довженко. Ни иронично я воспринимаю факты, когда с января из государственного бюджета ни одной копейки не поступило в Центр Довженко, а они пришли с обысками. Это попытка ограбить или захватить Центр. И политически мы точно будем стоять на защите. Думаю, что это очень опасная тенденция, когда всем правоохранительным органам оставили финансирование. Прокуратуре и другим увеличили, а у культуры забрали все. Распространяют ложь и глупость. И о Украинском культурном центре, кстати, и о тех, кто присоединился к его созданию. Думаю, что не случайно за последнюю неделю мы услышали, что оказывается у нас очень завышенные квоты на украинский язык в украинском искусстве, которые ввел Порошенко. Это народ ввел», — убежден он.

Напомним, 26 мая представители ГБР незаконно проникли в здание музея Ивана Гончара, где сегодня лидер партии Европейская Солидарность Петр Порошенко вместе со своей женой Мариной открыли выставку картин частной коллекции Порошенко.