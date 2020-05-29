Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев считает, работы по реконструкции и введению в эксплуатацию Октябрьского водохранилища могут обойтись бюджету в большую сумму денег.

Такое мнение Сергей Коренев рассказал в интервью на телеканале НИС-ТВ.

Октябрьское водохранилище — бывшее водохранилище в Витовском районе Николаевской области, недалеко от микрорайоне Кульбакино. Было построено в 1957 году. До 2007 года использовалось для промышленного и бытового водоснабжения Николаева. В настоящее время водохранилище не эксплуатируется.

Сергей Коренев рассказал о причинах, почему водохранилище было выведено из эксплуатации.

— Оно было выведено из эксплуатации не просто так, там один момент, что его эксплуатация была связана с запиткой водой из Ингульца, мы знаем, что эта река находится туда в сторону Криворожского бассейна, рядом с ним горно-обогатительные комбинаты. В какой-то момент качество воды значительно ухудшилось, наверное, в силу каких-то технологических процессов. Однозначно, качество воды в этом водохранилище было значительно хуже, чем из того водозабора, который мы осуществляем сейчас, непосредственно из Днепра. Более того, качество грунтов там сейчас такое же, как было качество воды, проводились анализы, еще 10-летней давности, эти анализы никуда не делись. Там содержание фосфатов, плохое содержание тяжелых металлов, значительно превышает допустимые нормы, - сказал Сергей Коренев.

Чиновник согласен с мнением, что городская власть должна принять решение о дальнейшей судьбе этого водохранилища, добавив, что на это потребуются «сумасшедшие деньги». Какой-то конкретной суммы Сергей Коренев не назвал.

— Да, мы видим, что на месте этого водохранилища уже растет фактически лес, но использовать этот грунт для жилой застройки категорически неправильно. Но пускай правоохранительные органы занимаются, кто и куда этот грунт отбирает. Однозначно, нужно перекрыть подъезды к этому водохранилищу. На сегодня там остались дамбы, осталось оборудование водоканала. Водоканал осуществляет охрану именно этим дамб и оборудования. Но территория водохранилища достаточно большая, необходимо принимать решение о его дальнейшей судьбе. Вот там, наверное, будут миллиардные цифры. Проект, который делался около 10 лет назад, говорил о каких-то сотнях миллионов. Но, учитывая то, что время не стоит на месте, то если им заниматься, то нужно будет приводить в соответствие всю чашу водохранилища, гидроизолировать это дело, это сумасшедшие средства. Более того, учитывая то, что мы обсудили качество воды из Ингульца, нужно говорить о запитке этого водохранилища из Днепра. Это средства на строительство этих сетей водоснабжения, сумасшедшие деньги. Планировать надо, но говорить о сегодняшнем дне и реконструкции этой инфраструктуры - неправильно, - сказал Сергей Коренев.

Ранее в комментарии НикВести директор коммунального предприятия Борис Дуденко рассказал, что реконструкция и обслуживание Октябрьского водохранилища обойдется бюджету Николаева в несколько сот миллионов гривен и может повлечь за собой рост тарифа на водоснабжение для горожан.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева считает, что коммунальному предприятию «Николаевводоканал» следует серьезно заняться решением проблемы с запасами воды и возобновить работу Октябрьского водохранилища.

Отметим, что в 2016 году депутат Лариса Веселовская опубликовала на сайте Николаевского городского совета петицию о необходимости восстановления водохранилища. В петиции, которая набрала тогда 335 голосов, сказано, что сегодня основным источником воды для жителей города Николаева является водоканал «Днепр – Николаев» протяженностью 73 километров и мощностью до 230-240 тысяч м3 в сутки. Резервным источником водоснабжения Николаева до 2006 года было Октябрьское водохранилище, которое наполнялось водой из Ингулецкого канала. Водохранилище эксплуатировалось с 1958 года. Это был стратегический запас пресной воды Николаева.

Проект Верхнеингулецкой оросительной системы, куда входило Октябрьское водохранилище, был разработан Одесским филиалом «Укргипрокоммунстрой» в 1954 году. Его объем на момент начала эксплуатации составлял 15 тысяч м3, а позже вырос и до 32 тысяч м3 воды (при максимальном заполнении), а глубина в отдельных местах была до 28 метров. Оно заполнялось ежегодно, в осенне-зимний период (160 дней), днепровской и ингулецкой водой.

В 2006 году в результате замедленного водообмена, произошло заиление водоёма, значительно повысилась минерализация воды. Наряду с появлением в воде сильного гнилостного, переходящего в меркаптановый, запаха, отмечалось повышение цветности воды с 30 до 75 градусов, сухого остатка с 300 мг/дм3 до 1120 мг/дм3, содержания хлоридов и сульфатов в два раза, окисляемости. Руководством города было принято решение спустить воду Октябрьского водохранилища для очистки ильного слоя. Кроме того, содержание и охрана водохранилища стали неподъемными для бюджета города. Однако в 2008 году проект очистки и восстановления водохранилища отложили.

В 2016 году в сети было опубликовано видео пересохшего «Октябрьского «моря», снятое с высоты птичьего полета квадрокоптером.

В 2018 году телеканал «Интер» снял сюжет об Октябрьском водохранилище, территория которого прекратилась в стихийную свалку.