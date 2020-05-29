Под зданием Офиса Президента устроили акцию против министра здравоохранения Максима Степанова из-за вероятной коррупции в Минздраве, митинг назвали «Хип-хоп» вечеринка в честь «первого миллиарда Степанова».
Об этом сообщает корреспондент hromadske.
Около 100-150 участников акции протестуют против закупки Минздравом защитных костюмов для врачей, работающих с COVID-19, за большие деньги, чем это делают волонтерские организации.
Перед офисом президента поставили старые пустые кровати, которые символизируют пациентов и больницы, которым не хватает средств защиты. Также здесь есть диджейский пульт, сухой лед, шампанское, ненастоящие деньги и икра, золотой батон, корона и т. п. Акцию сопровождает игра диджея.
Среди прочих на митинг пришла депутат от фракции «Голос» Оксана Стефанишина. По ее словам, участники акции требуют отставки Максима Степанова и обвиняют его в «рейдерском захвате» Национальной службы здоровья.
Напомним, что Министерство здравоохранения Украины выплатило первые 17 миллионов гривен частной фирме «Меддив» за костюмы биозащиты, которые на 40% дешевле хотело закупить госпредприятие «Медицинские закупки».
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело о возможных нарушениях со стороны правительства при закупке защитных костюмов для медиков по завышенным ценам.
Глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что «скандальные» костюмы для медиков, закупленные по завышенной цене и поставленные с задержкой, начали развозить в больницы.
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Под зданием Офиса Президента устроили акцию против министра здравоохранения Максима Степанова из-за вероятной коррупции в Минздраве, митинг назвали «Хип-хоп» вечеринка в честь «первого миллиарда Степанова».
Об этом сообщает корреспондент hromadske.
Около 100-150 участников акции протестуют против закупки Минздравом защитных костюмов для врачей, работающих с COVID-19, за большие деньги, чем это делают волонтерские организации.
Перед офисом президента поставили старые пустые кровати, которые символизируют пациентов и больницы, которым не хватает средств защиты. Также здесь есть диджейский пульт, сухой лед, шампанское, ненастоящие деньги и икра, золотой батон, корона и т. п. Акцию сопровождает игра диджея.
Среди прочих на митинг пришла депутат от фракции «Голос» Оксана Стефанишина. По ее словам, участники акции требуют отставки Максима Степанова и обвиняют его в «рейдерском захвате» Национальной службы здоровья.
Напомним, что Министерство здравоохранения Украины выплатило первые 17 миллионов гривен частной фирме «Меддив» за костюмы биозащиты, которые на 40% дешевле хотело закупить госпредприятие «Медицинские закупки».
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело о возможных нарушениях со стороны правительства при закупке защитных костюмов для медиков по завышенным ценам.
Глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что «скандальные» костюмы для медиков, закупленные по завышенной цене и поставленные с задержкой, начали развозить в больницы.