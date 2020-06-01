Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду связывает нападение на свою машину в Николаеве со своей политической деятельностью.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Отметим, как сообщало издание Вести.ua в Николаеве 28 мая неизвестные повредили люксовый внедорожник Lexus нардепа. Злоумышленники разбили передние и задние фары автомобиля.

В свою очередь Александр Гайду считает, что к этому причастны его политические оппоненты.

— Возможно, оппоненты занервничали... Приезжаешь в Николаев отблагодарить врачей, а тебе привет передают! Честно, меня ничем уже не удивишь после парламентских выборов по 128 округу, конкуренты готовы были на любой поступок, — заявил Александр Гайду.

Отметим, что согласно данным декларации о доходах и имуществе за 2019 год, Александр Гайду владеет автомобилем марки «LEXUS LX 570» 2012 года выпуска стоимостью 1 миллион 250 тысяч гривен. Его супруга Виктория Маркова ездит на машине «AUDI Q5» 2016 года выпуска за 451 тысячу гривен.

Кроме того, народный депутат задекларировал два дома в Одессе площадью 337 м2 и 108 м2, а также квартиры в Одессе площадью 69 м2 и 33 м2. Также его семья владеет еще двумя квартирами в Одессе, которые находятся в стадии незавершенного строительства. Александр Гайду задекларировал три пары часов - JAQUET DROZ за 621 тысячу гривен, а также Omega и Corum Admirals Cup.

До избрания народным депутатом Александр Гайду работал в компании «Вибо Транс», где в прошлом году получил доход в размере 181 тысяча гривен. В качестве народного депутата он получил доход в сумме 172 тысячи гривен. Что касается сбережений, то сумья Гайду хранит наличными и на счетах в банках 219 тысяч долларов, 46 тысяч евро и 196 тысяч гривен.

Напомним, Александр Гайду в июле 219 года был избран народным депутатом Украины по округу №128 в Николаеве. За него проголосовали 41,34%, что составляет 31 тысячу 157 избирателей.