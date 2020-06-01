Государственной архитектурно-строительной инспекции Николаевской области разрешили проводить регистрацию объектов строительства без наличия чек-листов Государственной сервисной службы градостроительства Украины.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня в ходе заседания земельной комиссии Николаевского городского совета, пишут НикВести.

Как известно, 18 марта Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление №466 о некоторых вопросах выполнения подготовительных и строительных работ. Принятыми изменениями разрешение на начало проведения строительных работ по СС2 (строительство дорог, домов, медицинских учреждений, учреждений образования, - прим.) возможно при условии наличия чек-листов Государственной сервисной службы градостроительства Украины.

При этом, представительница городского ГАСИ рассказала, что на сегодняшний день Госсервисстрой, как структура организации, не создана, в связи с чем просила разрешить инспекции проводит регистрацию объектов строительства без чек-листов.

— Изменения в постановление приняты, а в закон изменения не внесены. Складывается ситуация, что по закону мы должны регистрировать, но оснований для этого в связи с отсутствием чек-листов у нас нет. Когда создадут Госсервисстрой — непонятно. Создает его Кабмин, финансирования для этого нет. Минрегион отвечает, что на сегодняшний день карантин, регистрации может не быть. Одесса и Львов приняло решение о том, что они опираются на закон и продолжают регистрацию. Просим обязать нас проводить регистрацию, - сказала представительница ГАСИ.

Стоит отметить, что члены депутатской комиссии проголосовали за предоставление городскому ГАСИ разрешения на регистрацию объектов строительства.

Ранее сообщалось, что в Николаеве полностью прекращена работа застройщиков из-за принятых Кабинетом министров Украины изменений в деятельности Государственной архитектурно-строительной инспекции в части регистрации сообщений о начале и проведении строительных работ, а также регистрации изменений в разрешительную документацию. При этом, мэр Николаева Александр Сенкевич вместе с руководством Управления государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета обратились в Кабинет Министров Украины с просьбой разблокировать их работу в части контроля за строительством.