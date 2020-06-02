Лидер партии «Оппозиционная платформа — За Життя» Юрий Бойко с коллегами возложил цветы к мемориалу героям-ольшанцам и рассказал о подвиге десантников под командованием Константина Ольшанского.

28 мая после своего визита на николаевский морской портовый терминал «Эвери» Юрий Бойко с коллегами возложил цветы памятнику и поинтересовался у журналистов знают ли они историю подвига десанта Ольшанского.

В ответ корреспондент НикВести поинтересовался у политика знает ли он о ситуации, когда 9 мая глава депутатской группы «Оппозиционная платформа — За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко оконфузился, изложив свою «версию» десанта и провели ли с ним обещанную разъяснительную работу в партии.

Юрий Бойко сказал, что не может комментировать заявления депутата и отметил, что лично он прекрасно знает историю десантников.

— Все знают, что это за памятник? Давайте вам объясню, что здесь произошло. Мы в партии приняли решение, что при каждом посещении любого города, который был освобожден от фашистов, мы будем отдавать память погибшим. Попытки власти, в прошлые пять лет, как и попытки новой власти, переписать историю, это тупик и путь в никуда. Мы никогда не пойдем на то, чтоб переписать историю и заменить День Победы 9 мая, на 8 мая, как нас уговаривала власть. Памятник десанту, который здесь был и который вошел в историю, так как нет таких других прецедентов в Великой отечественной войны, когда все 68 человек, если мне не изменяет память, были удостоены звания героев Советского Союза, и включая даже рыбака, который был их проводником. В каждом населенном пункте, в каждой битве есть такие уникальные вещи, которые характерны для этой местности. Здесь был как раз вот этот уникальный случай. Я не политкомментатор. Я не могу сказать, если кто-то оговорился (Владимир Фроленко, - прим.). Я эту историю знаю, потому что тут был несколько раз. Я знаю, что 11 человек из десанта остались живы, но были ранены. Я эту историю знаю, — заявил Юрий Бойко.

Напомним, 9 мая, в День Победы, глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко оконфузился, изложив свою «версию» десанта под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского.

В ответ на это народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа - За життя» Олег Волошин пристыдил главу депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимира Фроленко из-за незнания истории подвига отряда Константина Ольшанского и пообещал провести с ним разъяснительную беседу.