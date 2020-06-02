Депутат Николаевского городского совета Анатолий Дюмин заявил, что вице-мэры, получая высокую заработную плату, неэффективно выполняют свою работу.

Об этом стало на сказал в понедельник, 1 июня в ходе заседания земельной комиссии Николаевского городского совета, пишут НикВести.

В ходе заседания, депутат обратился к заместителю Николаевского городского головы Юрию Андриенко, заявив, что тот бездействует в вопросе рассмотрения земельных вопросов на сессии горсовета, хотя получает за это из бюджета заработную плату.

Также, в пример Анатолий Дюмин привел зарплату вице-мэра Юрия Степанца, который, согласно данным декларациина сайте Национального агентства по предупреждению коррупции, за половину марта и апрель 2020 года получил 179 тысяч 547 гривен.

— Я хочу обратиться к заместителю городского головы. Почему же вы не отстаиваете нашу комиссию? Вы лично куратор нашей комиссии. Вам же не идут жалобы, что не рассматриваются земельные вопросы, а идут нам и обвиняют нас. Получается, что мы бесплатно работаем, не получая по 180 тысяч зарплат, на секунду. Получается, работаем мы бесплатно, свои общественные работы выполняем, а перед избирателями, перед людьми остаемся виноватыми. В чем моя вина? Я ни одну сессию не пропустил, на одной комиссии по уважительной причине меня не было. Комиссия на протяжении всех этих лет работала продуктивно. Более того, люди, которые не продлили аренду, не по их вине, их же берут и демонтируют. Что же что такое? Это почему вы не берете и не защищаете бизнес? Получается каким образом: комиссия рассмотрела, прошло время, сессия рассмотрела и мы опять должны рассматривать. Так или нет? В чем я не прав?, - сказал Анатолий Дюмин.

В свою очередь Юрий Андриенко ответил, что не согласен с мнением Анатолия Дюмина.

— Я не согласен с вашими обвинениями относительно того, что, что будучи заместителем городского головы я не отстаиваю интересы вашей комиссии, не делаю ничего для того, чтобы оперативно отрабатывались проекты решений. Если у вас есть конкретный пример того, что я где-то что-то спрятал под стол, пожалуйста, я готов выслушать и высказать свои аргументы. Оправдываться, я считаю, ниже моего достоинства и ниже вашего достоинства, как уважаемого в городе человека, - ответил Юрий Андриенко.

Анатолий Дюмин добавил, что земельная комиссия, члены которой не получают заработную плату, оперативно рассматривает данные вопросы.

— Хорошо. Я согласен с вам. Но на личность я не переходил. Вы — заместитель городского головы. Я задаю вопрос, что вы сделали? Вы провели с депутатами встречу? Вам надо было встретиться с депутатами. Вы профильный зам. Вот о чем я говорю. К нашей комиссии действительно никаких вопросов нет. Вам классно, потому что наша комиссия хорошо работает и вашей степени ответственности здесь нет. Что вы сделали для того, чтобы переговорить с другими депутатами, чтобы у нас продуктивно проходила сессия? Мы ведь вопросы решаем, - добавил Анатолий Дюмин.

Стоит отметить, что средняя заработная плата заместителя Николаевского городского головы Юрия Андриенко в 2019 году составила 47 тысяч 204 гривны.

Напомним, что депутат Николаевского городского совета Андрей Яковлев предложил разобрать земельные вопросы, которые остаются нерешенными с 2015 года, и демонтировать незаконные временные конструкции.