Средняя заработная плата заместителя Николаевского городского головы Юрия Андриенко в 2019 году составила 47 тысяч 204 гривны.

Об этом свидетельствует декларация вице-мэра, поданная за 2019 год.

В частности, в декларации Юрий Андриенко указал квартиру в Николаеве, площадью 60,9 м2, гараж, площадью 45,6 м2, а также земельный участок в селе Матиясово Березанского района Николаевской области, площадью 1000 м2.

При этом, вице-мэр указал автомобиль Ford Kuga, которую он приобрел в 2013 году за 255 тысяч 900 гривен.

В 2019 году Юрий Андриенко получил 566 тысяч 451 гривна заработной платы, а также подарочных 700 гривен от исполкома Николаевского горсовета и 695 гривен в неденежной форме.

Также, заместитель городского головы открыл счет в «Райффайзен Банке Аваль».

Напомним, что глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко подала декларацию за 2019 год, где указала три квартиры и миллион гривен зарплаты.