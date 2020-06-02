Средняя заработная плата заместителя Николаевского городского головы Юрия Андриенко в 2019 году составила 47 тысяч 204 гривны.
Об этом свидетельствует декларация вице-мэра, поданная за 2019 год.
В частности, в декларации Юрий Андриенко указал квартиру в Николаеве, площадью 60,9 м2, гараж, площадью 45,6 м2, а также земельный участок в селе Матиясово Березанского района Николаевской области, площадью 1000 м2.
При этом, вице-мэр указал автомобиль Ford Kuga, которую он приобрел в 2013 году за 255 тысяч 900 гривен.
В 2019 году Юрий Андриенко получил 566 тысяч 451 гривна заработной платы, а также подарочных 700 гривен от исполкома Николаевского горсовета и 695 гривен в неденежной форме.
Также, заместитель городского головы открыл счет в «Райффайзен Банке Аваль».
Напомним, что глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко подала декларацию за 2019 год, где указала три квартиры и миллион гривен зарплаты.
|
Телеграм-шоу від СБУ замість реальної роботиСтанислав Мартиросов
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантинуКатерина Середа
Средняя заработная плата заместителя Николаевского городского головы Юрия Андриенко в 2019 году составила 47 тысяч 204 гривны.
Об этом свидетельствует декларация вице-мэра, поданная за 2019 год.
В частности, в декларации Юрий Андриенко указал квартиру в Николаеве, площадью 60,9 м2, гараж, площадью 45,6 м2, а также земельный участок в селе Матиясово Березанского района Николаевской области, площадью 1000 м2.
При этом, вице-мэр указал автомобиль Ford Kuga, которую он приобрел в 2013 году за 255 тысяч 900 гривен.
В 2019 году Юрий Андриенко получил 566 тысяч 451 гривна заработной платы, а также подарочных 700 гривен от исполкома Николаевского горсовета и 695 гривен в неденежной форме.
Также, заместитель городского головы открыл счет в «Райффайзен Банке Аваль».
Напомним, что глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко подала декларацию за 2019 год, где указала три квартиры и миллион гривен зарплаты.