Елена Киселева

Депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева высказала недовольство процессом подготовки к сессии горсовета, на которую должен быть вынесен вопрос о перераспределении средств бюджета.

Об этом Елена Киселева сказала в комментарии НикВести вчера, 1 июня.

Как известно, 26 мая Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что на текущей неделе будет проведена сессия горсовета, на которой депутатам предложат проголосовать за перераспределение средств бюджета города. Отметим, что на сайте горсовета пока нет опубликованного распоряжения о созыве сессии.

Елена Киселева не уверена, что сессия на этой неделе может состояться. Она рассказала, что на прошлой неделе финансовый департамент мэрии разослал главам фракций и членам планово-бюджетной комиссии предварительные предложения по корректировке бюджета, однако никакого обсуждения этого вопроса, где бы депутаты могли внести свои предложения или замечания, в горсовете нет.

— В принципе, о проведении сессии «когда-то» говорилось всегда. Дата сессии не была определена. Была определена процедура отработки данного намерения. На прошлой неделе департамент финансов разослал, как мне известно, членам бюджетной комиссии и главам фракций рабочие материалы в части перераспределения средств и внесения изменений в бюджет. После этого мы должны были, как ранее анонсировалось, внести свои предложения, замечания для того, чтобы понимать, за какой итоговый документ все готовы голосовать. Пока мы остановились на этапе получения той информации. И кроме, как я понимаю, какого-то кулуарного обсуждения, хотя я могу не знать, и вопрос рассматривался на бюджетной комиссии, сейчас как-то хромает обмен информацией… В итоговом каком-то обсуждении я еще участия не принимала. Поэтому, понятно, что, наверное, какие-то бурления идут, кто-то доволен, кто-то недоволен. Но мне кажется, что желание провести бюджетную сессию побыстрее сохраняется у органов исполнительной власти. Насколько это реалистично - пока не готова сказать. Но судя по тому, что еще не было совещания глав фракций с мэром и финуправлением, у меня еще не было возможности внести изменения или понять, могут ли быть учтены какие-то предложения или нет. Насколько я понимаю, основной момент опять идет в части финансирования или нефинансирования Электротранса, версии разные насчет того, спрятана ли там Соборная площадь. Я еще не участвовала ни в каких разговорах, их официальных никаких не было. Там просто общие перекидки (в предложении департамента финансов мэрии по бюджету, - прим.) и изменения по классификациям. Если бы вы видели те рабочие материалы, которые нам прислали - вы бы плакали… Мыши ели кактус и рыдали. Я не могу сказать, что все сделано для того, чтобы все было прозрачно. Более того, я до конца не понимаю, рассматривал ли это уже исполком, хотя версии были разные, - сказала Елена Киселева.

Депутат сказала также, что по ее информации, в этих наработках нет так называемых «депутатских денег» - это часть бюджета, которая выделяется выполнение депутатами поручений избирателей. Каждый депутат свою долю денег из общего фонда, как правило, направляет на свой избирательный округ.

— Я пока их («депутатских денег», - прим.) не увидела, и с учетом той информации, которую мне подтверждают, их вроде бы нет. Хотя по общей версии, они могли и должны были быть. Это не депутатские деньги, это деньги на финансирование бюджетной отрасли. Какие это депутатские деньги, если они идут на детский сад, или приют для людей преклонного возраста, - сказала Елена Киселева.

По ее словам, главная проблема с бюджетом Николаева на сегодня - это дефицит в размере около 100 миллионов гривен, связанный с недопоступлениями в бюджет. В связи с этим распорядители средств будут вынуждены отказаться от части проектов, реализовать которые планировали в этом году.

— По большому счету, я понимаю, что дилемма в самом плохом - не сильно много денег есть. А все деньги, которые можно было бы сегодня реально использовать, а не так, чтобы они были только на бумаге, ушли за эти два месяца на плитку. Много денег освоено, и за счет этого. как я понимаю, впереди у нас наблюдается некий дефицит. И с учетом того, что 100 миллионов у нас недофинансирование, это уже по бюджету развития, я так понимаю, что должны были бюджетные распорядители перенести, а по-честному, вычеркнуть ряд объектов, которые будут профинансированы. И это должно было быть сделано в бюджете развития. Как я понимаю, мы смотрим предложения, потом нам их анонсируют, и вокруг этого начинается какой-то разговор. Пока все анонсировано, но разговор идет у каждого по группам и центрам влияния, - сказала Елена Киселева.

Елена Киселева также рассказала, что при принятии решения о корректировке бюджета для нее важно, чтобы в этом документе были финансирование кризисного центра для жертв насилия и нескольких объектов на ее округе.

В частности, депутат упомянула детский сад №87, который ремонтируется уже несколько лет и в этом году был даже включен в проект президента «Большая стройка». Но, по ее словам, есть проблемы с его финансированием.

— Мне важно, чтобы в этом проекте бюджета появилась строка по финансированию кризисного центра для жертв насилия, у меня нет понимания по финансированию музыкальной школы, нет понимания по финансированию ряда объектов, которые должны быть профинансированы, у меня очень интересная ситуация, что один из детских садов, №87, включен в большую стройку президента, но при этом президент его не финансирует, город его вяло финансирует, только одна Киселева «гавкает» и рассказывает о том, что денег нет. У меня сегодня в саду не открыты две ясельные группы только по той причине, что там ведутся ремонтные работы. А ремонтные работы плохо ведутся, потому что денег нет. А почему денег нет - никто не знает, или ответить мне не может на этот вопрос. Потому что лимиты по финансированию переложены куда-то там на декабрь. Получилась фантасмагория, что финансирование плитки у города есть, а финансирование детского сада у города нет. И это уже, извините меня, депутаты к этому никакого отношения не имеют. Что происходит в управлении финансов - знает только управление финансов, и как оно делит эти лимиты, - сказала Елена Киселева.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева потребовала от управления образования отчитаться о количестве средств индивидуальной защиты и гигиены в каждом детском саду города.