Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что результат его теста на COVID-19 оказался негативным.

Об этом он рассказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

— У меня часто спрашивают про результат моего теста на коронавирус. Хочу сказать, что результат моего теста — негативный. Я не переболел коронавирусом. К сожалению, а, может, и к счастью. Скажем так, пока у меня следов антител не обнаружено, — сказал мэр.

Напомним, 21 мая Николаевский городской голова Александр Сенкевич сдал тест наличие в организме антител к коронавирусу.

Также с 21 мая в Николаеве начали тестировать медработников на CОVID-19 в обязательном порядке.