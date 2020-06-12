Иран пригласил в Бюро по расследованию авиакатастроф Франции (BEA) помощь в расшифровке самописцев со сбитого над Тегераном самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Об этом сообщил представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации Фархад Парвареш, пишет Reuters.

«Организация гражданской авиации Ирана недавно обратилась с запросом в Бюро по расследованию авиакатастроф Франции о том, что бортовые самописцы должны быть направлены Ираном на территорию BEA во Франции, чтобы они были расшифрованы в присутствии представителей других причастных к вопросу странО, если Франциия может обеспечить такую возможность», — рассказал Фархад Парвареш.

В то же время французское бюро сообщило, что пока не получало официального запроса и сейчас ведет переговоры с Ираном, Канадой и Украиной о предоставлении помощи.

До этого Иран сообщил Международной организации гражданской организации (ICAO) при ООН, что отправит в Париж «черные ящики» со сбитого самолета «Международных авиалиний Украины».