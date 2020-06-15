Мэра Киева Виталия Кличко заметили в ресторане украинской столицы после 22.00, что считается нарушением ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщил УНИАН со ссылкой на Telegram-канал Киев Сейчас.

Информационный портал опубликовал фотографии, на которых человек, похожий на Виталия Кличко, находится за столом в компании мужчины и двух девушек.

Отмечается, что по действующим, правилам во время пандемии за столом общепита не должно быть более двух лиц, расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра, а сами заведения должны закрываться после 22.00.

В то же время, автор фотографий подчеркнул, что снимки были сделаны после 22.00.

Ранее мэр Киева неоднократно призывал жителей города соблюдать карантин и без необходимости не выходить из дома. Донести людям важность самоизоляции он пытался также фразой «Хватит шастать».

Напомним, 3 июня Владимир Зеленский во время поездки в Хмельницкий зашел вместе со своей делегацией в одно из местных кафе. Присутствовавший вместе с ним главный санитарный врач Виктор Ляшко позже утверждал, что они пришли с проверкой накануне смягчения карантинного режима.

Однако позже Владимиру Зеленскому все же выписали штраф.

В пятницу, 19 июня, суд рассмотрит административное дело о посещении президентом Владимиром Зеленским кафе в Хмельницком во время карантина.