Николаевский городской голова Александр Сенкевич созвал сессию горсовета на среду, 17 июня. На ней депутат продолжат рассматривать изменения в бюджет города.

Соответствующее распоряжение опубликовало Управление аппрата горсовета.

Как известно, Николаевский городской совет на сессии, которая прошла 12 июня, не рассмотрел проект решения о внесении изменений в бюджет города. Тогда сессия была перенесена.

В среду сессия будет созываться на 10 часов утра.

— Согласно распоряжению городского головы от 15 июня «О назначении даты продолжение пленарного заседания очередной пятьдесят шестой сессии Николаевского городского совета VII созыва» 17 июня 2020 в 10 утра в сессионном зале Николаевского городского совета состоится продолжение пленарного заседания очередной пятьдесят шестой сессии Николаевского городского совета VII созыва, - говорится в сообщении.

Отметим, что до рассмотрении на сессии проект решения о внесении изменений в бюджет города должен быть расмотрен исполкомом и профильной планово-бюджетной комиссии горсовета. В день проведения последнего заседания сессии, 12 июня, члены комиссии получили проект лишь утром — тогда комиссия не набрала необходимого количества голосов при голосовании проекта решения о внесении изменений в бюджет Николаева на 2020 год

Напомним, что проект решения о внесении изменения в бюджет был опубликован на официальном сайте горсовета утром, за несколько часов до сессии 12 июня. Ознакомиться с документом получили возможность только депутаты - члены профильной планово-бюджетной комиссии горсовета.

Ранее сообщалось, что глава профильной комиссии горсовета, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Бернацкий, комментируя ситуацию с затягиванием бюджетного процесса, высказал мнение, что это связано с тем, что чиновники не могут определиться с приоритетными направлениями, которые необходимо профинансировать в условиях ограниченного бюджета.

Депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева раскритиковала подход исполнительной власти мэрии Николаева к решению бюджетных вопросов, роль депутатов в которых сведена, по ее мнению, к «ничтожной формальности».

Глава фракции «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов заявлял, что для него приоритетно, чтобы при корректировке бюджета на сессии завтра в проекте решения были предусмотрены деньги на мероприятия по борьбе с коронавирусом.