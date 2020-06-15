Депутат Николаевского областного совета из партии «Украинское объединение патриотов «Укроп» Анна Воронок, которая вступила в депутатскую группу «Оппозиционная платформа – За жизнь» отказалась отвечать на вопрос поддерживает ли она санкции против Российской Федерации и считает ли ее страной агрессором.

В пятницу, 12 июня, после сессии Николаевского областного совета корреспондент НикВести попросил Анну Воронок прокомментировать причины своего перехода в депутатскую группу «ОПЗЖ». В свою очередь депутат сперва отказывалась что-либо комментировать, а после заявила, что выскажет свою позицию и ответы на все вопросы только тогда, когда станет членом партии.

— Я вступила в депутатскую группу «ОПЗЖ» под руководством Владимира Фроленко. Также в областном совете есть другие депутатские группы, депутатские фракции, они работают параллельно друг с другом. Да, действительно к нам приехал Юрий Анатольевич Бойко, у нас было знакомство. Я его уважаю, как одного из лидеров партии. Действительно, партию делают харизматические лидеры, которые продвигают идейные какие-то вещи. В плане партийной принадлежности… Я пока не приняла партийную принадлежность «ОПЗЖ». Относительно каких-то идеологических курсов, прямо сейчас, в двух словах я комментировать не буду. Я потом сделаю более широкий комментарий, когда будет уже точно известно о моем вхождении в партию. Сейчас речь идет о моем переходе в депутатскую группу. С 2015 года вы могли видеть, что депутаты по несколько раз меняли политические группы и партии. Это нормальные процессы. Не хочу чтобы из этого сделали сенсацию, как это делают некоторые журналисты и издания, — заявила Анна Воронок.

На уточняющий вопрос корреспондента НикВести, сменила ли она свои взгляды в отношении Российской Федерации и разделяет ли идеи «ОПЗЖ», Анна Воронок заявила, что она выступает за мир в Украине и прекращение войны на Донбассе.

— По поводу России агрессора, или как у нас любят говорить, вооруженный конфликт на Донбассе говорить. Если вы завтра утром проснетесь и вам станет известно, что там мир, что там месяц мирно живут люди, что там спокойно. Россия же эти территории не признала, там живут наши люди. Это часть Украины. Там погибают люди, мирные граждани, наши военные. Каким путем, кто решит этот вопрос, все равно, если это будет мирным путем. Это будет вдвойне плюс, — утверждает Анна Воронок.

После корреспондент несколько раз переспросил Анну Воронок, выступает ли она за введение и продолжение санкций в отношение России, депутат так и не смогла ответить и забежала в лифт.

Напомним, Анна Воронок перешла из партии «Украинское объединение патриотов «Укроп» и вступила в депутатскую группу «Оппозиционная платформа – За жизнь» 30 апреля 2020 года. Однако, за два месяца так и не прокомментировала причины своего перехода.

Как сообщил в своем в своем Telegram-канале главный редактор «НикВести» Олег Деренюга, 28 мая в ходе рабочего визита Юрия Бойко в Николаев, глава депутатской группы «ОПЗЖ» в Николаевком облсовете Владимир Фроленко представил главе партии Анну Воронок. Также он опубликовал соответсвующую фотографию, на которой у здания Николаевской ОГА стоят Владимир Фроленко, Анна Воронок, Артем Ильюк и Юрий Бойко.

Владимир Фроленко представляет Анну Воронок Юрию Бойко

Стоит отметить, что 27 апреля 2017 года депутаты Николаевского областного совета седьмого созыва проголосовали за признание Российской Федерации страной-агрессором. Среди 41 депутата, которые проголосовали «За», была и Анна Воронок.

В то же время руководство партии «Оппозиционная платформа — За Життя» неоднакратно заявляло, что Россия не является агрессором, а на востоке Украины идет гражданский конфликт.

Анна Воронок (вторая справа) вместе с коллегами после возложения цветов в День памяти и примирения 8 мая

Помимо этого, Анна Воронок уже после вступления в депутатскую группу «ОПЗЖ» 8 мая принимала участие в мероприятиях в честь Дня памяти и примирения, вместе с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко и коллегами по депутатскому корпусу.

При этом, в комментарии корреспонденту НикВести Юрий Бойко заявил, что «Оппозиционная платформа — За Життя» против переписывания истории и никогда не будет праздновать навязанный властью праздник 8 мая.

— Попытки власти, в прошлые пять лет, как и попытки новой власти переписать историю, это тупик и путь в никуда. Мы никогда не пойдем на то, чтоб переписать историю и заменить День Победы 9 мая, на 8 мая, как нас уговаривала власть, — отметил Юрий Бойко.

Также Анна Воронок публикует на своей странице в социальной сети Facebook официальные заявления политической партии «Европейская солидарность» в поддержку главы Николаевского облсовета Виктории Москаленко. Отметим, что Анна Воронок является помощницей Виктории Москаленко, которая в свою очередь представляет партию «Европейская солидарность».

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За Життя», народный депутат Украины Юрий Бойко комментируя вступление Анны Воронок в депутатскую группу «ОПЗЖ». Юрий Бойко заявил, что не видит в этом ничего противоречивого, а также отметил, что, скорее всего, Анна Воронок стала разделять идеологию восстановления мира и прекращения войны на Донбассе.

Напомним, глава депутатской группы политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко обнаружил стремление его коллеги по депутатскому корпусу Максима Невенчанного примкнуть к их политическому движению и назвал это «тщетной попыткой», связанной с желанием «удержаться у кормушки».

Он также обвинил Максима Невенчанного в попытках навредить интересам их политической силы, вследствие работы на «непонятных людей».