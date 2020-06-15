Печерский суд Киева дал разрешение на задержание и доставку в Киев Владислава Мангера — председателя Херсонского областного совета, подозреваемого в заказе нападения на Екатерину Гандзюк.

Об этом в комментарии hromadske сообщил прокурор по делу Андрей Синюк.

После доставки Владислава Мангера в Киев будет определена дата и время заседания. По словам прокурора Андрея Синюка, вероятно, это произойдет во вторник, 16 июня.

Ранее Андрей Синюк сообщал, что не исключает признаков того, что Мангер уклоняется от суда, поэтому прокуратура будет просить принудительно доставить Владислава Мангера в суд. По его словам, предыдущее постановление не давало таких возможностей — тогда было разрешение на задержание. Также проводится проверка медицинских заключений, которые были ранее предоставлены полиции стороной защиты.

В свою очередь, адвокат Владислава Мангера Дмитрий Ильченко в Facebook заявил, что основанием для решения суда о принудительном приводе будто бы стали показания врача скорой помощи из Одессы, «который Мангера не видел, но видел его справку и на основании этой справки сказал, что он бы его, наверное, в скорой мог бы перевезти, если бы было нужно».

Напомним, досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продолжено до 29 июля из-за новых обстоятельств.

Организаторы нападения на Екатерину Гандзюк, по версии следствия, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата Херсонского областного совета Алексей Левин.

Ранее стало известно, что один из организаторов нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин предлагал исполнителям 5 тысяч долларов за то, чтобы те переломали руки и ноги херсонской активистки.