Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что договорилась с ЧНУ имени Петра Могилы о развитии спорткомплекса «Трудовые резервы».

Об этом она заявила в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ

Как известно, на сегодняшний день спорткомплекс «Трудовые резервы» находится в собственности Министерства образования Украины, находясь в оперативном управлении Черноморского национального университета имени Петра Могилы. На базе «Трудовых резервов» расположена Николаевская областная коммунальная комплексная детско-юношеская спортивная школа №1.

По словам главы облсовета, вузу было предложено взять во владение бывшую детскую инфекционку, чтобы на её базе оборудовать клинику. В свою очередь, учащиеся областных спортивных школ смогут заниматься в «Трудовых резервы». Отметим, что ранее депутаты Николаевского областного совета согласовали передачу Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы здания детской инфекционной больницы.

— Напряжение (в отношении университета - прим.) были связаны с Трудовыми резервами, это наша ДЮСШ, где занимаются греко-римские борцы и много других спортсменов. Она размещена в Трудовых резервах. Напряжение было из-за того, что постоянно было желание вытеснить нашу школу из арендованного помещения. Сегодня мы предложили университету взять в владение бывшую детскую инфекционную больницу, чтобы там была размещена клиника. Это то, о чем мечтал Клименко как ректор, что город не мог ему предоставить другое помещение на протяжении трёх лет. Мы просто показали, что облсовет не держится просто так за здания, которые могут простаивать. Если там будет открыта клиника, то это наша победа. Я считаю, что мы поддержали высшее образование, и поддержали развитие нашей школы, где спортивное учреждение... Как дальше будут существовать Трудовые резервы в этом отношении, то я надеюсь, что будут позитивные решения, которые всех устроят, - отметила Виктория Москаленко.

Также она добавила, что областной совет сможет влиять на ремонт и закупку оборудования для Дворца культуры.

— Для меня главное, чтобы и борцы, и спортсмены, которые там занимаются, получили право размещаться там, а мы как облсовет смогли влиять и на ремонтные работы, и на оснащение спортивных инструментов. Так как это государственная собственность, то мы не можем развивать это, у нас есть ограничения. Я надеюсь, что это компромиссное решение, которое направлено на развитие и спортивной отрасли, и образования, - подытожила Виктория Москаленко.

Стоит отметить, что за март-май 2020 года «Трудовые резервы» трижды затапливало дождем. В частности, 3 марта, 26 мая и 28 мая. При этом, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что намерен обратиться к депутатскому корпусу с предложением выделить из бюджета города деньги и на основе софинансирования с облсоветом отремонтировать крышу спорткомплекса «Трудовые резервы».

Ранее сообщалось, что на ремонт крыши спорткомплекса «Трудовые резервы», который находится в микрорайоне «Соляные», необходима сумма в 2 миллиона гривен.

После передачи комплекса в управление вузом Леонид Клименко заявил, что не собирается выселять из спорткомплекса спортсменов, которые просили Президента Украины Владимира Зеленского не передавать школу в управление университета.

Спустя неделю глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко выступила против передачи дворца спорта «Трудовые резервы» в оперативное управление ЧНУ. 6 июня депутаты Николаевского городского совета приняли решение принять в коммунальную собственность города «Трудовые резервы», а через две недели депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный предложил принять целостный имущественный комплекс «Трудовые резервы» на баланс облсовета.

При этом, 10 сентября 2019 года депутаты Николаевского горсовета поддержали решение об обращении к Кабинету Министров Украины с просьбой передать в коммунальную собственность целостный имущественный комплекс спорткомплекса «Трудовые резервы». Спустя неделю мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что не против, если облсовет примет «Трудовые резервы» в коммунальную собственность области.

Народный депутат Украины, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что его беспокоит состояние спорткомплекса «Трудовые резервы», где не работает бассейн.