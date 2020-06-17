Вечером 16 июня после заседания суда сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Катерину Гандзюк.
Об этом сообщили его адвокаты Андрей Мурашкин и Дмитрий Ильченко, передает Укринформ.
По словам Андрея Мурашкина, правоохранители якобы не предоставили документ, который бы предоставлял основание задержать Владислава Мангера.
Адвокаты утверждают, что задержание осуществляли люди с шевронами СБУ.
Позже Дмитрий Ильченко обнародовал видео из-под здания СБУ, где присутствовали медики, которых, как утверждает адвокат, вызвали Владиславу Мангеру, ведь ему «резко стало плохо».
Адвокат заявляет, что его клиента «украли» и завезли в «незаконное» СИЗО СБУ.
Отмечается, что Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения до 10.00 17 июня.
Ранее сообщалось, что Владислав Мангер, подозреваемый в заказе нападения на Екатерину Гандзюк, утверждает, что он не давил на свидетелей, а такие заявления прокуроров сфальсифицированы.
Напомним, 11 июня прокуратура возобновила досудебное расследование по делу убийства Екатерины Гандзюк по подозрению Алексею Левину и Владиславу Мангеру, отметив, что им стало известно о давлении последнего на двух свидетелей уже во время ознакомления с материалами дела. В свою очередь Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Владислава Мангера.
Вечером 16 июня после заседания суда сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Катерину Гандзюк.
Об этом сообщили его адвокаты Андрей Мурашкин и Дмитрий Ильченко, передает Укринформ.
По словам Андрея Мурашкина, правоохранители якобы не предоставили документ, который бы предоставлял основание задержать Владислава Мангера.
Адвокаты утверждают, что задержание осуществляли люди с шевронами СБУ.
Позже Дмитрий Ильченко обнародовал видео из-под здания СБУ, где присутствовали медики, которых, как утверждает адвокат, вызвали Владиславу Мангеру, ведь ему «резко стало плохо».
Адвокат заявляет, что его клиента «украли» и завезли в «незаконное» СИЗО СБУ.
Отмечается, что Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения до 10.00 17 июня.
Ранее сообщалось, что Владислав Мангер, подозреваемый в заказе нападения на Екатерину Гандзюк, утверждает, что он не давил на свидетелей, а такие заявления прокуроров сфальсифицированы.
Напомним, 11 июня прокуратура возобновила досудебное расследование по делу убийства Екатерины Гандзюк по подозрению Алексею Левину и Владиславу Мангеру, отметив, что им стало известно о давлении последнего на двух свидетелей уже во время ознакомления с материалами дела. В свою очередь Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Владислава Мангера.