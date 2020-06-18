18 июня, в преддверии Дня медработника, Александр Стадник наградил главврача областного центра лечения инфекционных болезней Светлану Федорову знаком отличия главы ОГА «Святой Николай Чудотворец» III степени.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Во время поздравления медиков глава администрации также упомянул бизнесмена Алексея Вадатурского, компания которого отремонтировала и закупила оборудование для областной инфекционной больницы.

«Я очень благодарен каждому из вас за ваш труд особенно в это нелегкое для страны время. Все мы понимаем, что работники медицинской отрасли нуждаются в лучших условиях труда и заслуживают самых высоких наград. Я хочу поблагодарить всех неравнодушных, кто присоединился к реформированию КНП «Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней», и лично Светлану Федорову и Алексея Вадатурского за те колоссальные усилия, которые были вложены в развитие медицины», — сказал Александр Стадник.

Напомним, 11 июня Светлана Федорова заявила, что руководству области уже не интересна проблема коронавируса в регионе и в очередной раз пожаловалась, что чиновники отказываются выплатить медикам 300% надбавку к зарплате.

Она подчеркнула, что руководство Николаевской ОГА единственное в Украине, которое не считает нужным приезжать в больницу и разбираться с данной проблемой.

Светлана Федорова заявила, что хочет решать проблемы цивилизовано, не выходя с медиками под здание администрации, напомнив о недавней акции, которую провели сотрудники реформированных санаториев, куда вышел глава ОГА и пообещал со всем разобраться. По ее словам, Александр Стадник сумел быстро отреагировать на «крики», а ей несколько месяцев приходиться ходить и умолять чиновников выдать зарплаты.

До этого Светлана Федорова заявила, что в управлении облздрава не считают нужным выплачивать всем сотрудникам учреждения 300% надбавку к заработной плате.

Отметим, что 13 апреля Александр Стадник заявил, что ОГА проведет конкурс на должность главного врача областной инфекционной больницы. При этом, на сессии облсовета 10 апреля депутаты продлили на 5 лет контракт с главврачом николаевской инфекционки Светланой Федоровой.

В мае Светлана Федорова рассказала, что заместитель главы Николаевской ОГА по социально-гуманитарным вопросам Александр Трайтли незаконно разорвал с ней контракт.