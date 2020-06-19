Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что затягивание земельных вопросов — ответственность депутатов горсовета, а не чиновников мэрии Николаева.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

— Привлекались. Не часто, честно говоря. Еще раз говорю. Есть некоторые вопросы, на которые не могут ответить чиновники, ожидая решения комиссии. Вопросы, которые по закону не могут быть рассмотрены, на комиссии эти вопросы рассматриваются и имеют позитивный ответ. Понимаете? Это неправильно, потому что отвечать по закону придется тем же чиновникам, а не депутатам, которые являются коллективным органом и, фактически, не несут ответственность за принятые ими решения, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что в Николаевском городском совете за последние годы по различным причинам оказались нерассмотренными и «зависли» около 2 тысяч земельных вопросов. При этом, Управление земельных ресурсов и Департамент архитектуры Николаевского горсовета отозвали с рассмотрения сессии 750 земельных вопросов, чтобы заново провести всю предсессионную процедуру их рассмотрения.

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов считает недопустимым тот факт, что депутаты за последние несколько лет не могут рассмотреть около 2 тысяч земельных вопросов.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что после снятия карантинных ограничений готов каждую неделю проводить земельную сессию горсовета, чтобы решить земельные вопросы. Кроме того, мэр Александр Сенкевич заявил, что в течение месяца на сессии городского совета будут рассмотрены все «зависшие» земельные вопросы.