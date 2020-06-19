В пятницу, 19 июня глава общественной организации «Майбутнє Миколаєва» Татьяна Домбровская опубликовала новое видео, в котором рассказала, как можно интересно провести время с детьми в Николаев.

Об этом сообщается на странице ОО «Майбутнє Миколаєва» в социальной сети Facebook.

Татьяна Домбровская рекомендует посетить Николаевский зоопарк. Сообщается, что именно зоопарк стал победителем голосования на сайте проекта «Николаев Туристический». В нем насчитывается около пятисот видов уникальных животных и птиц. Более половины из них занесены в Международную Красную книгу.

— Наш зоопарк — это 119 лет без выходных! Ежегодно наш зоопарк посещает триста тысяч человек, а за все время существования — более двадцати миллионов, - с восторгом комментирует Татьяна Домбровская.

При этом в видеообзоре Татьяна Домбровская говорит о Кукольном театре и детском городке «Сказка». Кукольный театр открыли в 1976 году на улице Потемкинской, 53, а до того времени он существовал как театр на колесах. Детский городок «Сказка» открылся немного позже, в 1982 году.

— Друзья, не забывайте радоваться как дети и обязательно делитесь видео со своими друзьями в других частях страны, пусть они знают, что к нам можно приехать всей семьей. Давайте вместе нанесем Николаев на туристическую карту Украины!, - добавила Татьяна Домбровская.

Напомним, что ранее глава общественной организации «Будущее Николаева» Татьяна Домбровская выступила с инициативой страхования медицинского персонала, который работает с пациентами, зараженными коронавирусом. Также, во втором видео флешмоба #gotomykolaiv Татьяна Домбровская рассказала о достопримечательности города — Соборной площади.

При этом, она представила новый видеоролик, посвященный главной улице Николаева – Соборной и окружающих её достопримечательностях. Позже, глава общественной организации «Майбутнє Миколаєва» опубликовала видео, в котором рассказала о храмах Николаева.