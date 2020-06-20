Украинский конгрессный комитет Америки (UCCA), самое большое представительство американцев украинского происхождения, обеспокоен недавними признаками избирательного правосудия в Украине и осуждает попытку украинской власти «вести политически мотивированные дела против бывших чиновников и лидеров гражданского общества Украины». В частности, речь идет о делах против пятого президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в заявлении комитета.

В июле 2019 UCCA совместно с послами стран «Большой семерки» (Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США) напоминал президенту Зеленскому, что законы о люстрации, которые вступили в силу после Революции Достоинства 2014 года, были обусловлены серьезными преступлениями президента Януковича и его окружения.

В заявлении отмечается, что выборочное политически мотивированное правосудие, в частности, в отношении Порошенко может нанести непоправимый вред имиджу Украины на международной арене.

«Вместо того, чтобы разрушать авторитет Украины среди ее глобальных партнеров, украинское руководство должно воздерживаться от любых попыток политизировать верховенство закона», — говорится в заявлении организации.

Украинский конгрессный комитет Америки — самый представительный орган для 1,5 миллиона американцев украинского происхождения. Организация представляет украинское общество в США и является членом Всемирного конгресса украинцев.

Напомним, Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал экс-президент Петр Порошенко.

Также напомним, что экс-президент Петр Порошенко в четверг под Печерским райсудом заявил, что в отношении него открыто еще одно уголовное производство — относительно разжигания религиозной розни из-за получения Украиной Томоса.

В ГБР подтвердили, что осуществляют следствие по делу о возможных незаконных действиях ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ.