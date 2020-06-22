Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что государство сделает все, чтобы у таких компаний, как «Нибулон» были лучшие условия на этом рынке.

Об этом он заявил 15 июля на открытии нового перегрузочного терминала компании «Нибулон» в Днепропетровской области.

Алексей Вадатурский, Фото:ИншеТВ Владислав Криклий, Фото:ИншеТВ

В ходе торжественных мероприятий по случаю открытия терминала Владислав Криклий обратился к владельцу «Нибулона» Алексею Вадатурскому и поблагодарил его за то, что он несмотря на все преграды государства годами делает все для развития Украины.

— Слушал гимн, который всегда меня вдохновляет, и хочу сказать, что действительно сегодня компания «Нибулон» во главе со своим руководителем Алексеем Афанасьевичем Вадатурским вкладывает «душу и тело», в то чтобы развивать Украину, развивать речные перевозки. Это уникальный пример, наверное, когда, несмотря на то, что государство активно не помогало, все равно общими усилиями, благодаря сплоченной работе коллектива мы видим 13 зерновых речных терминалов по Днепру, видим, сколько рабочих мест создано. И сегодня в очередной раз Герой Украины господин Вадатурский доказал, что коронакризис и коронавирус – это не только о вызовах и проблемах, но и о возможностях. как нам сообщили, за 3 месяца был построен этот комплекс! Мой низкий поклон, я даже не представляю, сколько усилий, координации работы и желания все воплотить в жизнь, — заявил Владислав Криклий.

Министр также отметил, что несмотря на разнагласия с Алексеем Вадатурским в рамках закона о внутреннем водном транспорте, государство сделает все, чтобы у таких компаний, как «Нибулон» были лучшие условия на этом рынке.

—У нас бывали расхождения (с Алексеем Вадатурским, - прим.) по законотворческой деятельности, но хочу вас заверить, что мы точно все будем делать вместе, чтобы у таких предприятий (как «Нибулон», - прим.) были самые лучшие условия, чтобы они могли развиваться в Украине, — отметил Владислав Криклий.

Отметим, что Закон «О внутреннем водном транспорте» предлагает определить правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта, в частности, вопросы государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта, функционирования и развития внутреннего водного транспорта, его инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства на внутренних водных путях и его безопасности, имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и тому подобное.

Ранее сообщалось, что народные депутаты от партии «Слуга народа», владелец работавшего во время карантина ресторана «Велюр» в Киеве Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который сейчас готовится к рассмотрению парламентом во втором чтении. Реагируя на это, Алексей Вадатурский тогда заявил, что ему жаль, что живет с такими людьми в одной стране.

Позже Игорь Негулевский заявил, что его заявление относительно «Нибулона» было перекручено и неправильно понято, но при этом он извинился перед генеральным директором компании Алексеем Вадатурским.

В свою очередь Офис Президента Украины принес свои извинения генеральному директору компании «Нибулон» Алексею Вадатурскому из-за обвинений нардепов.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что сделал выговор обоим нардепам, предложив им выйти на брифинг и объяснить, на чем основываются их обвинение в сторону предприятия.

Также напомним, что Алексей Вадатурский, считает, что нынешняя власть в Украине не делает ничего для развития экономики страны.