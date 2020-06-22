Президент Владимир Зеленский заявил, что добровольно заплатит кофейне в Хмельницком, которую он посетил с делегацией, сумму равнозначную штрафу за нарушение карантина.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский заявил, что заплатит кафе несмотря на то, каким будет решение суда.

— Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно переведу на счет заведения сумму, которая будет соотносится с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины, — заверил президент.

Напомним, 3 июня во время поездки в Хмельницкий Владимир Зеленский вместе с участниками делегации посетили кафе, где выпили кофе внутри помещения, тем самым нарушая карантинные меры, запрещавшие посещение кафе. Соответствующее нарушение карантина предусматривает от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.

Вместе с Зеленским в кафе были руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, глава Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин. На фото видно, что все они без масок и не соблюдают социальной дистанции.

10 июня Президент Владимир Зеленский заявил, что его оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком во время карантина.

19 июня Хмельницкий горрайонный суд не смог приступить к рассмотрению вопрос об административном нарушении президента Владимира Зеленского и требует истолковать может ли глава государства быть привлечен к ответсвенности, если по Конституции он является неприкосновенным.

Однако, все сопровождавшие президента Владимира Зеленского во время посещения кафе в Хмельницком в итоге были оштрафованы за нарушение правил карантина.