Коллектив ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» поблагодарил депутатский корпус и городского голову за поддержку в вопросе кредита на выплату заработной платы сотрудникам предприятия.

Соответствующее решение было принято на сессии Николаевского городского совета сегодня, 23 июня, сообщается на странице предприятия в Facebook.

— Коллектив ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» выражает благодарность Николаевском городском голове Александру Сенкевичу и депутатам городского совета за поддержку предприятия и предоставления согласия на заключение кредитного договора с ОАО «Банк Восток» для выплаты заработной платы работникам и уплаты налогов, - сказано в сообщении.

Отмечается, что за данное решение проголосовали 31 депутат из 38.

— От всего коллектива хочу выразить благодарность городскому голове Александру Сенкевичу и неравнодушным к судьбе работников предприятия депутатам. Кредитные средства позволят нам впервые за много лет избежать вынужденной многомесячной задолженности по выплате зарплаты в межотопительный период. Мы сможем продолжить полноценную подготовку к новому отопительному сезону, а люди вовремя получать честно заработанные средства, - сказал директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Директор предприятия отметил, что сумма кредитных средств составляет 25 миллионов гривен, сроки кредитного договора — с 1 июля по 30 сентября.

Николай Логвинов также отметил, что на сегодняшний день задолженность населения составляет около 111 миллионов гривен.

— Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в очередной раз подчеркнул, что предприятие работает открыто и прозрачно, и всегда готово к диалогу и конструктивной критики, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» намерено взять кредит для того, чтобы выплатить заработную плату своим работникам. Директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, что предприятие намерено получить кредит на сумму 25 миллионов гривен для того, чтобы иметь возможность выплатить зарплату своим работникам и уплатить налоги.