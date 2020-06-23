Депутат Николаевского городского совета Вячеслав Карцев поддержал КП «Николаевоблтеплоэнерго», которому необходим кредит в ₴25 миллионов на зарплаты сотрудникам, и заявил, что предприятие выполняет необходимые работы в городе.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, пишут НикВести.

Как известно, коллектив ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» поблагодарил депутатский корпус и городского голову за поддержку в вопросе кредита на выплату заработной платы сотрудникам предприятия.

Депутат Вячеслав Карцев отметил, что предприятие работает на благо николаевцев, выполняет работы и добавил, что «однозначно поддерживает» КП «Николаевоблтеплоэнерго».

— 3,5 года назад наш созыв, который проголосовал о том, чтобы принять «Николаевоблтеплоэнерго» на баланс города, были разговоры, что мы войдём в историю Николаева, когда в непростое время мы на свои плечи водрузили это предприятие. В прошлом году поступило предложение взять на баланс города Николаевскую ТЭЦ. Мы 3,5 года Логвинова не спускаем с трибуны и Кишко (Генеральный директор Николаевской ТЭЦ Юрий Кишко - прим.) стоял бы в очереди. Не надо говорить, что предприятие работает не на громаду, а на свои ресурсы. Я как депутат старого центра, когда голосую на сессии о выделении бюджетных средств этому предприятию, я голосую с чистой совестью. Я могу поименно назвать улицы и кварталы, где сделаны работы. И я вижу работу этого предприятия, я вижу эти теплотрассы. Я однозначно поддерживаю предприятие и буду голосовать за него, - рассказал Вячеслав Карцев.

Напомним, что глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов заявил, что Александру Сенкевичу необходимо как можно скорее разобраться с проблемами убыточного КП «Николаевоблтеплоэнерго» и его руководством, иначе городскому главе «можно забыть» об осенних мэрских выборах.