Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов заявил, что Александру Сенкевичу необходимо как можно скорее разобраться с проблемами убыточного КП «Николаевоблтеплоэнерго» и его руководством, иначе городскому главе «можно забыть» об осенних мэрских выборах.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, пишут НикВести.

Депутат заявил, что на предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» сумма убытков за 3 года выросла до 600-700 миллионов, заработанные деньги осваиваются неэффективно, а кредитные средства распределяются на покупку личных автомобилей. Он добавил, что из-за халатности руководства у КП образовался долг ещё на 31 миллион гривен из-за невыполнения обязательств по договорам.

— Знаете ли вы, сколько может весить 121 миллион гривен? Ровно столько, сколько мы выделили на помощь КП «Николаевоблтеплоэнерго». В банкнотах по 200 гривен это будет почти 600 килограммов. Николаевцы, представьте, если бы столько средств было у вас и вам было бы необходимо их потратить за 3 года. Вы бы смогли так, как это смогло руководство облтеплоэнерго? За эти деньги можно было бы купить 150 новых аппаратов ИВЛ, 150 новых авто скорой помощи, или построить с нуля один новый корпус для инфекционки. Сумма убытков предприятия за 3 года увеличилась почти до 600-700 миллионов. Каждая семья должна еще около 8 тысяч гривен, чтобы покрыть убытки предприятия. Не стоит забывать и кредит в 24,7 миллионов долларов, полученный в 2014 году и освоенный на 40% — вместо замены старых котлов руководство решило заняться изоляцией старых труб. Изоляция это хорошо, но почему не замена? Принятое решение как минимум неправильное. Также за счёт кредитных средств были куплены авто для личного пользования. Из-за невыполнения взятых на себя обязательств по договорам предприятие должно ещё 31 миллион гривен — это халатность, которая принесла убытки, - акцентировал Игорь Дятлов.

Глава фракции отметил, что сегодня необходимо «снова спасать предприятие и коллектив», но согласовывать выделение кредита для выплаты зарплаты сотрудникам нельзя, пока КП руководят неэффективные управленцы.

Также Игорь Дятлов добавил, что Николаевскому городскому голове необходимо разобраться с руководством «Николаевоблтеплоэнерго», иначе мэру «о выборах осенью можно забыть».

— Сегодня нужно снова спасать предприятие и коллектив, но не нужно спасать бездарное руководство этого предприятия. И очередной кредит для этого руководства предприятия не голосовать. Хочу обратиться к мэру города. Предлагаю, а возможно и настаиваю. Сегодня же отстранить Николая Логвинова от руководства предприятием, назначить временную администрацию или наблюдательный совет и только потом выделять новую помощь предприятию. А также обратиться в полицию и возбудить уголовное дело по факту халатного управления и хищений, выявленных проверкой КРУ. Александр Фёдорович, перефразирую известную фразу из «Кавказской пленницы»: или вы руководство «Николаевоблтеплоэнерго» ведёте к прокурору, или руководство Облтеплоэнерго ведёт вас в ЗАГС и о выборах осенью можно забыть, - подытожил Игорь Дятлов.

Ранее в комментарии НикВести, отвечая на вопрос о возможной поддержке Александра Сенкевича, Игорь Дятлов сказал, что был, остается и будет в оппозиции к городскому голове.

— Я был, остаюсь и буду в оппозиции к действующему городскому голове. Его принципы работы в Николаеве я считаю неприемлемыми и неправильными. Он считает, что имеет право управлять городом так, как он управляет. Я считаю, что это управление городом приводит к хаосу. Это моя субъективная позиция, я ее не менял, - рассказал Игорь Дятлов в комментарии НикВести 12 июня.

Отметим, что тогда Игорь Дятлов также раскритиковал подчиненных Александра Сенкевича за ситуацию с подготовкой к бюджету, но уже 17 июня фракция «Оппозиционный блок» в городском совете практически полным составом проголосовала «за» перераспределение бюджете. Главы фракции Игоря Дятлова в этот день не было на пленарном заседании, участия в голосовании он не принимал.

Взаимоотношения Александра Сенкевича и Игоря Дятлова еще 4 года назад окрестили «свадьбой» между «Оппоблоком» и «Самопомощью».

Об этом в декабре 2016 года в Facebook написал тогдашний глава Николаевcкой городской организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Вячеслав Симченко, комментируя итоги очередной сессии, на которой именно голосами фракций «Оппозиционный блок» и «Самопомощь» был проголосован бюджет и утвержден состав исполнительного комитета.

За 5 лет каденции нынешнего городского совета представители команды Игоря Дятлова получили различные должности в команде действующего мэра. Его ближайший соратник Александр Омельчук занимает должность вице-мэра Николаева по вопросам энергоэффективности, а команда «Оппозиционного блока» успешно реализует программу энергомодернизации «Теплый Николаев», на которую выделяются значительные средства из городского бюджета. Фракция «Оппозиционного блока», несмотря на заявления о своей оппозиционности к действующей власти и недовольство процессами управления городом командой Александра Сенкевича, всегда гарантированно поддерживает предложенные чиновниками бюджетные вопросы и другие не менее важные для жизнедеятельности города проекты решений.