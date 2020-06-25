В Одессе ликвидировали загрязнения акватории Черного моря рядом с затонувшим танкером Delfi в районе пляжа Дельфин.

Об этом в четверг, 25 июня, сообщает Администрация морских портов Украины (АМПУ).

Руководство госпредприятия настаивает, что решение проблемы с поднятием корабля лежит на его судовладельце.

— Администрация морских портов Украины, учитывая активное обсуждение этого вопроса общественностью, подчеркивает: единственным законным путем решения проблемы с аварийным танкером является выполнение всех работ и ликвидация последствий инцидента непосредственно и исключительно владельцем, - сказано в сообщении.

Указано, что сейчас у АМПУ отсутствуют какие-либо законные основания для самостоятельного поднятия судна. Согласно статье 123 Кодекса торгового мореплавания, такое право АМПУ получит только при условии наступления ряда независимых непосредственно от нее условий и обстоятельств:

владелец судна не обеспечит его подъем в сроки, установленные капитаном порта (Госслужбы морского и речного транспорта Украины). Право по подъему судна начнется в ГП «АМПУ» не ранее 20 июля 2020 года;

Госэкоинспекция предоставляет соответствующий документ о том, что танкер представляет непосредственную угрозу загрязнения окружающей среды;

владелец судна документально подтверждает готовность и берет на себя обязательства компенсировать ГП АМПУ расходы на проведение работ;

капитан порта Одесса предоставляет разрешение на поднятие имущества, затонувшего в пределах акватории морского порта.

— Если хотя бы одно из приведенных условий не наступит, право (а в этом случае и обязанность) поднять и убрать судно будет сохраняться исключительно за владельцем. По состоянию на 23 июня 2020 года ГП АМПУ получено официальный, четкий и недвусмысленный отказ судовладельца от привлечения АМПУ, компенсации расходов, а также заверено в полном понимании ответственности и финансовой, организационной и технической готовности судовладельца поднять собственное судно, - добавили в администрации.

При этом указано, что организационно АМПУ к этому подъему готова еще начиная с 1 апреля (первоначально установленного капитаном порта срока). Тендерная документация отработана и согласована, средства в финансовом плане предусмотрены.

По последним данным госпредприятия, план исполнения работ, предоставленный судовладельцем, проработан и согласован капитаном Одесского морского порта и органами Госэкоинспекции. С учетом указанного, активизацию выполнения подготовительных работ, по обращению судовладельца граничный срок выполнения работ по уборке танкера из акватории одесского пляжа капитаном порта продлено.

Ранее сообщалось, что в Одессе в районе пляжа «Дельфин», вблизи затонувшего танкера Delfi, из которого выливается топливо, выявили загрязнение воды. По предварительным данным, допустимые экологические показатели с содержанием нефтепродуктов превышены в 16,4 раза.

При этом, в Одесской областной прокуратуре заявили, что обследовали море возле затонувшего танкера Delfi в Одессе и нефтепродуктами оно не загрязнено. Еще ожидают результатов контрольных проб воды в местах затемнения.